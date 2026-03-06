UPSC CSE Final Result 2026 (OUT): यूपीएससी सीएसई फाइनल रिजल्ट जारी, अनुज अग्निहोत्री ने किया टॉप

UPSC CSE Final Result 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 2026 का सिविल सेवा परीक्षा (CSE) फाइनल रिजल्ट को जारी कर दिया है. सिविल सेवा पर्सनालिटी परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. आइए मेरिट लिस्ट चेक और डाउनलोड करने का तरीका जानते हैं.
UPSC CSE Final Result 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा (CSE) का रिजल्ट जारी कर दिया है. इसके साथ ही फाइनल मेरिट लिस्ट सामने आ चुकी है. अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद कैटेगरी के अनुसार कट-ऑफ अंक भी जल्द जारी किए जाएंगे. कट-ऑफ अंक अलग-अलग चरणों में पास होने के लिए जरूर न्यूनतम अंक दर्शाते हैं जिनमें सीएसई प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और अंतिम चयन शामिल हैं. सिविल सेवा पर्सनालिटी परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए आयोग ने अंतिम रिजल्ट का ऐलान कर दिया हैं. बिना देरी किए आप आसान तरीके को अपनाकर रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.
संघ लोक सेवा आयोग ने ने सिविल सेवा परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा कर दी है. पूरे देश में टॉप रैंक 1 हासिल करने वाले उम्मीदवार का नाम अनुज अग्निहोत्री हैं. ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की है. इंटरव्यू राउंड में पहुंचने के बाद टॉप 3 रैंकिंग में पहला नाम अनुज अग्निहोत्री और फिर दूसरा राजेश्वरी सुवे एमअकांश ढुल का नाम शामिल है.
इस बार आयोग की ओर से 958 उम्मीदवारों का चयन किया गया है. ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in के माध्यम से मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं और उसमें सभी उम्मीदवारों का नाम देख सकते हैं.