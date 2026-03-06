UPSC CSE Final Result: जल्द ही यूपीएससी परीक्षा का रिजल्ट होगा जारी, ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे मेरिट लिस्ट

UPSC CSE Final Result 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आज यानी 6 मार्च 2026 को जारी कर दिया जाएगा. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर पास उम्मीदवारों के नाम और रैंक चेक कर सकते हैं. सीएसई रिजल्ट में योग्यता के आधार पर आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की लिस्ट होती है. उम्मीदवार के मुख्य परीक्षा में हासिल अंक और पर्सनालिटी टेस्ट के अंक के आधार पर रैंकिंग तय की जाती है.

यूपीएससी की ओर से सीएसई 2026 की मेरिट लिस्ट पीडीएफ को जल्द जारी किया जा सकता है. इसमें उन उम्मीदवारों का नाम शामिल हो सकता है जो प्रारंभिक, मुख्य और व्यक्तित्व परीक्षण में शामिल हुए थे और सभी चरणों में सफल हुए थे. रिजल्ट के पीडीएफ में उम्मीदवार अपना नाम और रोल नंबर देख सकेंगे.

कहां से चेक कर सकेंगे सीएसई रिजल्ट?

यूपीएससी सीएसई रिजल्ट 2026 को चेक करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा. आयोग अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट को जारी करेगा. फाइनल मेरिट लिस्ट के जरिए आईएएस, आईपीएस और आईएफएस समेत भारत के सिविल सर्विस के अगले बैच का चयन किया जाएगा.

कैसे डाउनलोड करें UPSC CSE मेरिट लिस्ट?

सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं. रिजल्ट जारी होने के बाद होमपेज पर UPSC CSE Results शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद अपना रोल नंबर और जन्मतिथि एंटर करें. स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा जिसके जरिए पास या फेल का पता कर सकेंगे. स्क्रीन पर मेरिट लिस्ट शो होगी जिसमें अपना नाम या रोल नंबर चेक कर सकते हैं. परीक्षा में पास उम्मीदवारों को भी लिस्ट में अपना रोल नंबर या नाम शो हो सकेगा. नीचे की ओर पीडीएफ डाउनलोड ऑप्शन शो होगा जिस पर क्लिक करके मेरिट लिस्ट डाउनलोड हो सकेगी.

रिजल्ट की घोषणा के बाद क्या?

यूपीएससी सीएसई की फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद सफल उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट किया जाएगा. इसके लिए उन्हें चयनित अस्पतालों में जरूरी मेडिकल परीक्षाओं के लिए निर्देश दिए जाएंगे. इसमें भी पास होने पर उम्मीदवारों को 15 सप्ताह के फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेना होगा. इसके लिए उन्हें अधिकारी प्रशिक्षु (ओटी) मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) में दाखिला लेना होगा.

