Advertisement
trendingNow13011241
Hindi Newsनौकरी

सावधान! UPSC DAF फॉर्म भरते समय न करें ये 3 गलतियां, रद्द हो सकती है उम्मीदवारी; इंटरव्यू देने तक का नहीं मिलेगा मौका

UPSC DAF form Filling Mistakes to Avoid: यूपीएससी मेन्स परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए योग्य हैं. हालांकि, उन्हें इससे पहले डीएएफ फॉर्म भरना होगा. आइए जानते हैं कि इस फॉर्म को भरने के दौरान कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 20, 2025, 01:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सावधान! UPSC DAF फॉर्म भरते समय न करें ये 3 गलतियां, रद्द हो सकती है उम्मीदवारी; इंटरव्यू देने तक का नहीं मिलेगा मौका

UPSC DAF form Filling Mistakes to Avoid: देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षा है. इस आयोग की ओर से अलग-अलग अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सिविल सर्विस के ग्रुप ए और बी समेत सशस्त्र बलों के लिए अधिकारियों की भर्ती परीक्षा को आयोजित करती है. यूपीएससी प्रभाविंक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा में सफल होना जरूरी होता है जिसके बाद इंटरव्यू का राउंड होता है लेकिन इससे पहले एक फॉर्म भरा जाता है जिसे डीएएफ के नाम से जाना जाता है. हालांकि, DAF फॉर्म भरने के दौरान कुछ बतों का ध्यान देना जरूरी है. अगर आप इस दौरान गलती कर देते हैं तो इंटरव्यू के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे.

बहुत जरूरी है DAF फॉर्म

यूपीएससी इंटरव्यू से पहले डीएएफ फॉर्म भरा जाता है जोकि किसी भी उम्मीदवार के लिए सफलता के दौरान सबसे अहम भूमिका निभाता है. दरअसल, ये एक यूपीएससी का डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसे डीएएफ फॉर्म कहा जाता है. कैंडिडेट की पर्सनल, प्रोफेशनल, एकेडमी जैसी जानकारी शामिल होती है. इसके जरिए यूपीएससी इंटरव्यू और सेवा समेत कैडर अलॉट के दौरान भी उम्मीदवार का महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

DAF फॉर्म भरते समय न करें ये 3 गलतियां

प्रूफ की गलतियां- अक्सर उम्मीदवार ये गलतियां करते हैं कि वो डीएएफ फॉर्म को भरने के दौरान नाम, कैटेगरी, तिथि, फॉर्मेटिंग जैसी जानकारियां गलत भर देते हैं या सही जानकारी पर ध्यान नहीं देते जोकि बिल्कुल सही नहीं है. इंटरव्यू का 30 से 40 प्रतिशत हिस्सा इसी पर टिका हुआ होता है और अगर आप फॉर्म भरने के दौरान ऐसी गलती कर देते हैं तो ये सही नहीं रहता है.

ओवर क्लेम न करें- अक्सर उम्मीदवार फॉर्म में एकेडमिक जानकारी को भरने के दौरान कुछ जानकारियां काफी बढ़ा-चढ़ाकर लिख देते हैं या किसी तरह की गलती कर बैठते हैं जिससे होता ये है कि जब आयोग इसे चेक करता है तो समस्या बढ़ सकती है. इंटरव्यू के समय उम्मीदवार फंस सकते हैं और उम्मीदवारी भी कैंसिल हो सकती है.

हवाओं में न बताएं हॉबीज- आपको क्या पसंद है, किस तरह के शौक रखते हैं ऐसी जानकारी को यूं ही न लें और हवाओं में ही कुछ भी फॉर्म में न भर दें. केवल खानापूर्ति या झूठी डिटेल्स देने से उम्मीदवारी रद्द हो सकती है.

27 नवंबर है फॉर्म भरने की लास्ट डेट

जानकारी के लिए बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग ने 11 नवंबर को यूपीएससी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था जिसमें पास होने वाले उम्मीदवार इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं. हालांकि, इसके लिए पहले ऑनलाइन जानकारी फॉर्म भरना होगा जिसे डीएएफ कहा जाता है. इसे भरने की आखिरी तारीख 27 नवंबर 2025 है. अधिक जानकारी के लिए यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.

ये भी पढ़ें- UPSC Interview: IAS बनने की है तैयारी? वायु प्रदूषण और AQI से जुड़े सवाल-जवाब जरूर जान लें आप

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

UPSC DAF II

Trending news

श्री आनंदपुर साहिब 350वें शहीदी दिवस के लिए तैयार, पंजाब सरकार कर रही भव्य आयोजन
Sri Guru Tegh Bahadur
श्री आनंदपुर साहिब 350वें शहीदी दिवस के लिए तैयार, पंजाब सरकार कर रही भव्य आयोजन
'मुझे तकलीफ हो रही है...', स्टूडेंट की मौत पर मचा घमासान, मां ने कही ये बात
Maharashtra news
'मुझे तकलीफ हो रही है...', स्टूडेंट की मौत पर मचा घमासान, मां ने कही ये बात
कुत्ते के काटने से मौत होने पर परिवार को 5 लाख, चोट-निशान पर ₹5 हजार का मुआवजा
#street dog
कुत्ते के काटने से मौत होने पर परिवार को 5 लाख, चोट-निशान पर ₹5 हजार का मुआवजा
राज्यपाल-राष्ट्रपति पर बिल रोक की कोई समयसीमा नहीं लेकिन... SC ने सुनाया बड़ा फैसला
Supreme Court
राज्यपाल-राष्ट्रपति पर बिल रोक की कोई समयसीमा नहीं लेकिन... SC ने सुनाया बड़ा फैसला
ये हैं देश के सबसे अमीर सीएम; सबसे गरीब मुख्यमंत्री का नाम जानकर उड़ जाएंगे होश
Richest CM Of India
ये हैं देश के सबसे अमीर सीएम; सबसे गरीब मुख्यमंत्री का नाम जानकर उड़ जाएंगे होश
बिहार में बुरी तरह हारी कांग्रेस, अब यूपी में बिना चुनाव झटका लगने वाला है?
Akhilesh Yadav News
बिहार में बुरी तरह हारी कांग्रेस, अब यूपी में बिना चुनाव झटका लगने वाला है?
आप कांग्रेस में क्यों हैं...? थरूर ने की पीएम मोदी की तारीफ तो भड़क गए दिग्गज नेता
Shashi Tharoor
आप कांग्रेस में क्यों हैं...? थरूर ने की पीएम मोदी की तारीफ तो भड़क गए दिग्गज नेता
कड़ाके की ठंड में क्यों हो रही भयंकर बारिश? IMD ने क्या बताई इसके पीछे की असली वजह
#heavy rain
कड़ाके की ठंड में क्यों हो रही भयंकर बारिश? IMD ने क्या बताई इसके पीछे की असली वजह
आज तय होगी संवैधानिक सीमा! SC बताएगा- राज्यपाल और राष्ट्रपति कब तक रोक सकते हैं बिल?
Supreme Court
आज तय होगी संवैधानिक सीमा! SC बताएगा- राज्यपाल और राष्ट्रपति कब तक रोक सकते हैं बिल?
बिहार तो बड़े आराम से जीत लिया, पर बंगाल चुनाव भाजपा के लिए दाल-भात नहीं होने वाला
west bengal vidhan sabha chunav
बिहार तो बड़े आराम से जीत लिया, पर बंगाल चुनाव भाजपा के लिए दाल-भात नहीं होने वाला