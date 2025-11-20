सावधान! UPSC DAF फॉर्म भरते समय न करें ये 3 गलतियां, रद्द हो सकती है उम्मीदवारी; इंटरव्यू देने तक का नहीं मिलेगा मौका

UPSC DAF form Filling Mistakes to Avoid: देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षा है. इस आयोग की ओर से अलग-अलग अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सिविल सर्विस के ग्रुप ए और बी समेत सशस्त्र बलों के लिए अधिकारियों की भर्ती परीक्षा को आयोजित करती है. यूपीएससी प्रभाविंक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा में सफल होना जरूरी होता है जिसके बाद इंटरव्यू का राउंड होता है लेकिन इससे पहले एक फॉर्म भरा जाता है जिसे डीएएफ के नाम से जाना जाता है. हालांकि, DAF फॉर्म भरने के दौरान कुछ बतों का ध्यान देना जरूरी है. अगर आप इस दौरान गलती कर देते हैं तो इंटरव्यू के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे.

बहुत जरूरी है DAF फॉर्म

यूपीएससी इंटरव्यू से पहले डीएएफ फॉर्म भरा जाता है जोकि किसी भी उम्मीदवार के लिए सफलता के दौरान सबसे अहम भूमिका निभाता है. दरअसल, ये एक यूपीएससी का डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसे डीएएफ फॉर्म कहा जाता है. कैंडिडेट की पर्सनल, प्रोफेशनल, एकेडमी जैसी जानकारी शामिल होती है. इसके जरिए यूपीएससी इंटरव्यू और सेवा समेत कैडर अलॉट के दौरान भी उम्मीदवार का महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

DAF फॉर्म भरते समय न करें ये 3 गलतियां

प्रूफ की गलतियां- अक्सर उम्मीदवार ये गलतियां करते हैं कि वो डीएएफ फॉर्म को भरने के दौरान नाम, कैटेगरी, तिथि, फॉर्मेटिंग जैसी जानकारियां गलत भर देते हैं या सही जानकारी पर ध्यान नहीं देते जोकि बिल्कुल सही नहीं है. इंटरव्यू का 30 से 40 प्रतिशत हिस्सा इसी पर टिका हुआ होता है और अगर आप फॉर्म भरने के दौरान ऐसी गलती कर देते हैं तो ये सही नहीं रहता है.

ओवर क्लेम न करें- अक्सर उम्मीदवार फॉर्म में एकेडमिक जानकारी को भरने के दौरान कुछ जानकारियां काफी बढ़ा-चढ़ाकर लिख देते हैं या किसी तरह की गलती कर बैठते हैं जिससे होता ये है कि जब आयोग इसे चेक करता है तो समस्या बढ़ सकती है. इंटरव्यू के समय उम्मीदवार फंस सकते हैं और उम्मीदवारी भी कैंसिल हो सकती है.

हवाओं में न बताएं हॉबीज- आपको क्या पसंद है, किस तरह के शौक रखते हैं ऐसी जानकारी को यूं ही न लें और हवाओं में ही कुछ भी फॉर्म में न भर दें. केवल खानापूर्ति या झूठी डिटेल्स देने से उम्मीदवारी रद्द हो सकती है.

27 नवंबर है फॉर्म भरने की लास्ट डेट

जानकारी के लिए बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग ने 11 नवंबर को यूपीएससी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था जिसमें पास होने वाले उम्मीदवार इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं. हालांकि, इसके लिए पहले ऑनलाइन जानकारी फॉर्म भरना होगा जिसे डीएएफ कहा जाता है. इसे भरने की आखिरी तारीख 27 नवंबर 2025 है. अधिक जानकारी के लिए यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.

ये भी पढ़ें- UPSC Interview: IAS बनने की है तैयारी? वायु प्रदूषण और AQI से जुड़े सवाल-जवाब जरूर जान लें आप