Advertisement
trendingNow13016943
Hindi Newsनौकरी

UPSC EPFO Admit Card 2025: कल upsc.gov.in पर जारी होगा एडिमट कार्ड, जानिए डाउनलोड करने का आसान तरीका

UPSC EPFO Hall Ticket 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा कल आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर EPFO के लिए आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 24, 2025, 07:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC EPFO Admit Card 2025: कल upsc.gov.in पर जारी होगा एडिमट कार्ड, जानिए डाउनलोड करने का आसान तरीका

UPSC EPFO Admit Card 2025 Releasing Tomorrow: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा कल, 25 नवंबर, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के लिए आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने एनफोर्समेंट ऑफिसर (EO)/अकाउंटेंट ऑफिसर (AO) और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (APFC) के 230 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर हॉल टिकट अपलोड होने के बाद, उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें- परीक्षा तिथि, परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग टाइम, परीक्षा केंद्र कोड, आदि महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होगी. हालांकि, प्रवेश परीक्षा पत्र डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा. 

इस दिन होगी परीक्षा
UPSC EPFO द्वारा EO/AO के 156 और APFC के 74 पदों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होना है. दोनों पदों के लिए एक ही शिफ्ट में परीक्षा आयोजित की जाएगी. 

परीक्षा पैटर्न
UPSC EPFO परीक्षा का आयोजन पेन-एंड-पेपर मोड में कुल 300 अंकों के लिए किया जाएगा, जिसमें 120 मल्टीपल च्वाइस सवाल (MCQ) पूछे जाएंगे. परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी.वहीं, लिखित परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले कैंडिडेट्स के लिए 100 अंकों का इंटरव्यू  आयोजित किया जाएगा.  

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: HBSE Board Exam 2026: 10वीं-12वीं प्राइवेट छात्रों के लिए खुली रजिस्ट्रेशन विंडो, इस डायरेक्ट लिंक से करें आवेदन

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
UPSC EPFO एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और उसे सबमिट कर दें.

  • फिर एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

ये भी पढ़ें: TN MRB Recruitment 2025: मेडिकल सेक्टर में शानदार अवसर! असिस्टेंट सर्जन के 1100 पदों पर बंपर भर्ती, 2 लाख से ज्यादा होगी सैलरी

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

UPSC EPFO Admit Card 2025

Trending news

लैंडिंग से पहले आई खराबी; जहां पहले से खड़ा था विमान, उसी रनवे पर उतरा दूसरा प्लेन
IGI airport
लैंडिंग से पहले आई खराबी; जहां पहले से खड़ा था विमान, उसी रनवे पर उतरा दूसरा प्लेन
UBER कंपनी पर कैब ड्राइवरों ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने बरसाई लाठियां
UBER cab
UBER कंपनी पर कैब ड्राइवरों ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने बरसाई लाठियां
कश्मीर में पारा 0 से नीचे, दिल्ली में आने वाली है कड़ाके की ठंड
kashmir cold wave
कश्मीर में पारा 0 से नीचे, दिल्ली में आने वाली है कड़ाके की ठंड
आने वाला है बड़ा प्रलय? मौसम विभाग ने दी चेतावनी, तूफान में फंसेंगे ये राज्य
Weather
आने वाला है बड़ा प्रलय? मौसम विभाग ने दी चेतावनी, तूफान में फंसेंगे ये राज्य
70 साल की महिला को 44 बूथों में बना दिया वोटर! बंगाल में 'वोट चोरी' का खेल बेनकाब
West Bengal
70 साल की महिला को 44 बूथों में बना दिया वोटर! बंगाल में 'वोट चोरी' का खेल बेनकाब
पहले 2 करोड़ नौकरी का वादा पूरा करें PM मोदी... अयोध्या जाने से पहले कांग्रेस का तंज
Ayodhya Ram Mandir Flag Hosting
पहले 2 करोड़ नौकरी का वादा पूरा करें PM मोदी... अयोध्या जाने से पहले कांग्रेस का तंज
Tejas क्रैश के बाद भी जारी रहा दुबई एयर शो, अमेरिकी पायलट ने जताई नाराजगी
Wing Commander Namansh Syal
Tejas क्रैश के बाद भी जारी रहा दुबई एयर शो, अमेरिकी पायलट ने जताई नाराजगी
'ऐसा क्यों हो रहा है?' EC के दो फैसलों से मची बंगाल में खलबली, ममता ने लिखा खत
Mamata Banerjee
'ऐसा क्यों हो रहा है?' EC के दो फैसलों से मची बंगाल में खलबली, ममता ने लिखा खत
दिल्ली के प्रदूषण में 'हिडमा' का जहर! इंडिया गेट पर नकाब के पीछे नक्सल समर्थन
bengal elections
दिल्ली के प्रदूषण में 'हिडमा' का जहर! इंडिया गेट पर नकाब के पीछे नक्सल समर्थन
'अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है', भारतीय महिला के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदतमीजी
China India relations
'अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है', भारतीय महिला के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदतमीजी