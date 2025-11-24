UPSC EPFO Admit Card 2025: कल upsc.gov.in पर जारी होगा एडिमट कार्ड, जानिए डाउनलोड करने का आसान तरीका

UPSC EPFO Admit Card 2025 Releasing Tomorrow: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा कल, 25 नवंबर, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के लिए आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने एनफोर्समेंट ऑफिसर (EO)/अकाउंटेंट ऑफिसर (AO) और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (APFC) के 230 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर हॉल टिकट अपलोड होने के बाद, उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें- परीक्षा तिथि, परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग टाइम, परीक्षा केंद्र कोड, आदि महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होगी. हालांकि, प्रवेश परीक्षा पत्र डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा.

इस दिन होगी परीक्षा

UPSC EPFO द्वारा EO/AO के 156 और APFC के 74 पदों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होना है. दोनों पदों के लिए एक ही शिफ्ट में परीक्षा आयोजित की जाएगी.

परीक्षा पैटर्न

UPSC EPFO परीक्षा का आयोजन पेन-एंड-पेपर मोड में कुल 300 अंकों के लिए किया जाएगा, जिसमें 120 मल्टीपल च्वाइस सवाल (MCQ) पूछे जाएंगे. परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी.वहीं, लिखित परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले कैंडिडेट्स के लिए 100 अंकों का इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

UPSC EPFO एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और उसे सबमिट कर दें.

फिर एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

