UPSC EPFO Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के हाथ से निकल जाएगा मौका! ईपीएफओ भर्ती के लिए आवेदन की आज आखिरी तारीख, जल्द करें अप्लाई

Advertisement
trendingNow12886023
UPSC EPFO Recruitment 2025 Last Date Today: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एनफोर्समेंट ऑफिसर (EO)/अकाउंटेंट ऑफिसर (AO) और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (APFC) के 230 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था. जिसके लिए आवेदन करने की आज आखिरी तारीख है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 18, 2025, 11:52 AM IST
UPSC EPFO Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने विभिन्न 230 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन 22 जुलाई, 2025 को जारी किया था. जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 29 जुलाई, 2025 से शुरू हो गई थी और अप्लाई करने की आखिरी तारीख आज यानी 18 अगस्त, 2025 है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक जारी पदों के लिए अप्लाई नहीं किया है, वो आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर तुरंत आवेदन कर दें, क्योंकि आज के बाद आवेदन विंडो को बंद कर दिया जाएगा और आपके हाथ से एक सुनहरा मौका निकल जाएगा. 

इन पदों पर निकली वैकेंसी

  • इनफोर्समेंट ऑफिसर (EO)/अकाउंटेंट ऑफिसर (AO) - 156 पद

  • असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (APFC) - 74 पद 

योग्यता
एनफोर्समेंट ऑफिसर (EO)/अकाउंटेंट ऑफिसर (AO) पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्य प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है. वहीं, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (APFC) पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास डिप्लोमा इन कंपनी लॉ/लेबर लॉज/पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए. 

(EO/AO) आयु सीमा

  • UR/EWS - 30 साल 

  • OBC - 33 साल 

  • SC/ST - 35 साल

  • PwBD - 40 साल 

APFC आयु सीमा 

  • UR/EWS - 35 साल 
  • OBC - 38 साल 
  • SC - 40 साल 
  • ST - 35 साल
  • PwBD - 45 साल 

चयन प्रक्रिया 
उम्मीदवारों का चयन यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार किए गए मेरिट लिस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस के अनुसार किया जाएगा.

परीक्षा पैटर्न
लिखित परीक्षा 300 अंकों के लिए आयोजित की जाएगी. जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी. लिखित परीक्षा और इंटरव्यू का वेटेज 75:25 होगा. लिखित परीक्षा की तारीख अबी घोषित नहीं की गई है. वहीं, परीक्षा पैटर्न और अन्य ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. 

आवेदन शुल्क
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को तय किए गए आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा. जिसके मुताबिक, जनरल, OBC और EWS वर्ग के कैंडिडेट को 25 रुपये का भुगतान करना होगा. वहीं, SC, ST, PWD वर्ग के उम्मीदवारों और महिलाओं को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है.

इतनी होगी सैलरी
चुने गए योग्य उम्मीदवारों की सैलरी 47,600 से 1,51,100 रुपये तक प्रति महीने होगी. इसके साथ उन्हें अन्य प्रकार के भत्ते भी दिए जाएंगे. 

ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाएं. 

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर लें. 

  • फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को सही साइज में अपलोड करें.

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • फिर फॉर्म को चेक करने के बाद सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

