UPSC ESE Registration 2026: यूपीएससी ईएसई के 474 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, इस डायरेक्ट लिंक से करें अप्लाई

UPSC ESE Registration 2026: सिविल सर्विस में जाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा (ESE) 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. जानकारी के लिए बता दें, यूपीएससी ईएसई 2026 भर्ती अभियान के जरिए 474 रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी.

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 30 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 1 जनवरी, 2026 के आधार पर की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

आवेदन शुल्क

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा.

जनरल, OBC, EWS - 200 रुपये

SC, ST, PwBD, महिलाएं - निशुल्क

ये भी पढ़ें: UPSC NDA Result 2025: यूपीएससी एनडीए 2 परीक्षा का रिजल्ट जल्द होगा जारी, जानें कैसे देखें परिणाम और मेरिट लिस्ट PDF करें डाउनलोड

चयन प्रक्रिया

प्रीलिम्स

मेंस

इंटरव्यू

इस दिन होगी प्रीलिम्स परीक्षा

यूपीएससी ईएसई 2026 की प्रीलिम्स का आयोजन 8 फरवरी, 2026 को देशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. प्रीलिम्स परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार ही मेंस में शामिल हो सकेंगे. वहीं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षाओं को क्रैक करने वाले कैंडिडेट्स को आखिरी चरण इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और तीनों चरणों में प्राप्त अंकों के आधार पर फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फॉर्म को सबमिट कर दे.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

ये भी पढ़ें: UPSC CSE Mains Result 2025: कब जारी होगा यूपीएससी सीएसई मेंस परीक्षा का परिणाम, कैसे कर सकेंगे चेक?