Advertisement
trendingNow13084875
Hindi NewsनौकरीUPSC Success Story: 25 साल से नमकीन-पकौड़े बेचते पिता... बेटी ने किया कमाल; ऐसे बन गई IAS, जानें कौन है दीपेश कुमारी?

UPSC Success Story: 25 साल से नमकीन-पकौड़े बेचते पिता... बेटी ने किया कमाल; ऐसे बन गई IAS, जानें कौन है दीपेश कुमारी?

UPSC Success Story of IAS Deepesh Kumari: आज हम उस पिता की बेटी की संघर्ष से सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने 25 साल तक नमकीन-पकौड़े बेचकर घर चलाया और उनकी बेटी दीपेश कुमारी ने आईएएस बनकर गर्व से सीना ऊंचा कर दिया. आइए आईएएस दीपेश कुमारी की संघर्ष से सफलता की कहानी जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 24, 2026, 04:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC IAS Success Story Deepesh Kumari
UPSC IAS Success Story Deepesh Kumari

UPSC Success Story of IAS Deepesh Kumari: भले ही जिंदगी में कितना भी संघर्ष क्यों न हो अगर इरादा कुछ कर दिखाने का होता है तो व्यक्ति अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच सकता है. इसका एक उदाहरण दीपेश कुमारी हैं उन्होंने पल-पल संघर्षों का सामना करने के बावजूद भी लक्ष्य को हासिल किया. पिता कई सालों से पकोड़े और नमकीन जैसे स्नैक बेचा करते थे और बेटी ने अपने पिता का नाम रोशन करने के लिए दिन-रात मेहनत की. देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक IIT में सफलता हासिल करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की. सफलता का सफर खत्म नहीं बल्कि शुरू हुआ था जो आईएएस बनने के बाद पूरा हुआ.

आईआईटी के बाद यूपीएससी में सफलता

पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद दीपेश कुमारी ने सिविल सेवा परीक्षा को क्रैक करने का सोच और यूपीएससी परीक्षा के लिए उन्होंने दिन-रात मेहनत की जिसका नतीजा ये रहा कि वो यूपीएससी एग्जाम में टॉप रैंक के साथ सफल हुईं.

कितनी पढ़ी-लिखी हैं आईएएस दीपेश कुमारी?

राजस्थान के भरतपुर की रहने वाली आईएएस दीपेश कुमारी ने शिशु आदर्श विद्या मंदिर से पढ़ाई पूरी की. 10वीं में 98% और 12वीं 89% अंकों के साथ पास हुई थी. इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में B.Tech की डिग्री MBM इंजीनियरिंग कॉलेज, जोधपुर से हासिल की. IIT बॉम्बे से M.Tech की पढ़ाई की. इसके बाद प्राइवेट कंपनी में काम करने के बाद देश की सेवा का सोचा और नौकरी छोड़कर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

कमरा छोटा, सपने बड़े

भले ही दीपेश जिस घर में रहती थी वो बहुत छोटा था. एक ही कमरे में 7 लोग रहा करते थे. माता-पिता और 5 भाई-बहनों वाले घर में किसी तरह की कोई खास सुविधाएं नहीं थी मगर सपने बड़े थे जिन्होंने कुछ कर दिखाने के जुनून में कमी नहीं आने दी. आईएएस बनने का सपना उन्होंने पूरा कर लिया.

दूसरी बार में मिली सफलता

दीपेश ने 2020 में यूपीएससी परीक्षा दी लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो सकी लेकिन इस सफलता से निराश होने की बजाए उन्होंने फिर से और ज्यादा मेहनत की जिसका नतीजा ये रहा कि वो दूसरी बार में टॉप रैंकिंग के साथ सफल हुईं. यूपीएससी 2021 में ऑल इंडिया रैंकिंग 93वीं रैंक हासिल की. EWS कैटेगरी में उनकी ऑल इंडिया रैंकिंग चौथी रैंक आई थी जिस वजह से वो टॉपर लिस्ट में रहीं और आईएएस बनने का सपना पूरा कर पाई थीं.

पिता की मेहनत, बच्चे हुए सफल

दीपेश कुमारी के पिता ने परिवार के पालन के लिए कड़ी मेहनत की और पकोड़े-नमकीन की बिक्री भी की. दीपेश कुमारी जहां झारखंड कैडर में आईएएस बनीं. जबकि, छोटी बेटी सफरदरजंग अस्पताल में डॉक्टर, दो बेटे लातूर और एक AIIMS गुवाहाटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं. सभी अपने पैरों पर खड़े हुए चुके हैं. दीपेश कुमारी कई यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए एक मिसाल की तरह है.

ये भी पढ़ें-  UPSC Success Story: BTECH की नौकरी को मारी लात, यूपीएससी में 1st रैंक के साथ सफलता, कौन है IAS कनिष्क कटारिया?

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

 UPSC Success Story

Trending news

'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
Mumbai News
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
MK Stalin
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
punjab on republic day
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
Kerala News
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
Indian Constitution
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
Tamil Nadu Elections
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
Engineer Rashid
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?
Vinoba Bhave Story
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?
'आपके जीवन में बसंत आ रहा...',PM ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर
PM Modi
'आपके जीवन में बसंत आ रहा...',PM ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर
जनता के हाथ में तिजोरी, राजा बना सेवक! 1939 में ही लिख दिया था अपना 'संविधान'
raja balasaheb pant
जनता के हाथ में तिजोरी, राजा बना सेवक! 1939 में ही लिख दिया था अपना 'संविधान'