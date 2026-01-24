UPSC Success Story: 25 साल से नमकीन-पकौड़े बेचते पिता... बेटी ने किया कमाल; ऐसे बन गई IAS, जानें कौन है दीपेश कुमारी?

UPSC Success Story of IAS Deepesh Kumari: आज हम उस पिता की बेटी की संघर्ष से सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने 25 साल तक नमकीन-पकौड़े बेचकर घर चलाया और उनकी बेटी दीपेश कुमारी ने आईएएस बनकर गर्व से सीना ऊंचा कर दिया. आइए आईएएस दीपेश कुमारी की संघर्ष से सफलता की कहानी जानते हैं.
UPSC Success Story of IAS Deepesh Kumari: भले ही जिंदगी में कितना भी संघर्ष क्यों न हो अगर इरादा कुछ कर दिखाने का होता है तो व्यक्ति अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच सकता है. इसका एक उदाहरण दीपेश कुमारी हैं उन्होंने पल-पल संघर्षों का सामना करने के बावजूद भी लक्ष्य को हासिल किया. पिता कई सालों से पकोड़े और नमकीन जैसे स्नैक बेचा करते थे और बेटी ने अपने पिता का नाम रोशन करने के लिए दिन-रात मेहनत की. देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक IIT में सफलता हासिल करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की. सफलता का सफर खत्म नहीं बल्कि शुरू हुआ था जो आईएएस बनने के बाद पूरा हुआ.
पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद दीपेश कुमारी ने सिविल सेवा परीक्षा को क्रैक करने का सोच और यूपीएससी परीक्षा के लिए उन्होंने दिन-रात मेहनत की जिसका नतीजा ये रहा कि वो यूपीएससी एग्जाम में टॉप रैंक के साथ सफल हुईं.
राजस्थान के भरतपुर की रहने वाली आईएएस दीपेश कुमारी ने शिशु आदर्श विद्या मंदिर से पढ़ाई पूरी की. 10वीं में 98% और 12वीं 89% अंकों के साथ पास हुई थी. इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में B.Tech की डिग्री MBM इंजीनियरिंग कॉलेज, जोधपुर से हासिल की. IIT बॉम्बे से M.Tech की पढ़ाई की. इसके बाद प्राइवेट कंपनी में काम करने के बाद देश की सेवा का सोचा और नौकरी छोड़कर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी.
भले ही दीपेश जिस घर में रहती थी वो बहुत छोटा था. एक ही कमरे में 7 लोग रहा करते थे. माता-पिता और 5 भाई-बहनों वाले घर में किसी तरह की कोई खास सुविधाएं नहीं थी मगर सपने बड़े थे जिन्होंने कुछ कर दिखाने के जुनून में कमी नहीं आने दी. आईएएस बनने का सपना उन्होंने पूरा कर लिया.
दीपेश ने 2020 में यूपीएससी परीक्षा दी लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो सकी लेकिन इस सफलता से निराश होने की बजाए उन्होंने फिर से और ज्यादा मेहनत की जिसका नतीजा ये रहा कि वो दूसरी बार में टॉप रैंकिंग के साथ सफल हुईं. यूपीएससी 2021 में ऑल इंडिया रैंकिंग 93वीं रैंक हासिल की. EWS कैटेगरी में उनकी ऑल इंडिया रैंकिंग चौथी रैंक आई थी जिस वजह से वो टॉपर लिस्ट में रहीं और आईएएस बनने का सपना पूरा कर पाई थीं.
दीपेश कुमारी के पिता ने परिवार के पालन के लिए कड़ी मेहनत की और पकोड़े-नमकीन की बिक्री भी की. दीपेश कुमारी जहां झारखंड कैडर में आईएएस बनीं. जबकि, छोटी बेटी सफरदरजंग अस्पताल में डॉक्टर, दो बेटे लातूर और एक AIIMS गुवाहाटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं. सभी अपने पैरों पर खड़े हुए चुके हैं. दीपेश कुमारी कई यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए एक मिसाल की तरह है.
