UPSC IFS Mains Admit Card 2025: यूपीएससी आईएफएस मुख्य परीक्षा का हॉल टिकट जारी, ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

UPSC IFS Mains Admit Card 2025 Download Process: संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय वन सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए हॉल टिकट को जारी कर दिया गया है. परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार सरल तरीके को अपनाकर यूपीएससी आईएफएस मेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 08, 2025, 01:00 PM IST
UPSC IFS Mains Admit Card 2025 Download Process: संघ लोक सेवा आयोग के भारतीय वन सेवा (IFS) की प्रारंभिक परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए योग्य हैं. यूपीएससी की इस परीक्षा से कुछ दिन पहले हॉल टिकट जारी कर दिया गया है. भारतीय वन सेवा मुख्य परीक्षा को 23 नवंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा. सरल तरीके को अपनाकर उम्मीदवार यूपीएससी आईएफएस मेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. आइए फटाफट से हॉल टिकट डाउनलोड करने का तरीका जान लेते हैं.

कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय वन सेवा (IFS) की मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जारी कर दिया है. आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आप एग्जाम में बैठने के लिए हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. आइए एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.

UPSC IFS Mains Admit Card Download Step By Step Process

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर एडमिट कार्ड का सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.
  3. इसके बाद ‘IFS Mains Admit Card 2025’ पर क्लिक करें.
  4. लिंक के माध्यम से आप एडमिट कार्ड को देख सकेंगे.
  5. इससे पहले रोल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर लें.
  6. स्क्रीन पर एडमिट कार्ड शो हो जाएगा उस डाउनलोड कर लें.

क्या है एग्जाम पैटर्न?

यूपीएससी आईएफएस मेन्स एग्जाम को भारतीय वन सेवा अधिकारी के कुल 150 पदों पर भर्ती के लिए 23 नवंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा. इस परीक्षा के दौरान सामान्य ज्ञान के 300 अंकों के सवाल, अंग्रेजी के 200 अंकों के सवाल, वैकल्पिक विषय पेपर-1 के 200 अंकों के सवाल और पेपर-2 के 200 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे. परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए चुना जाएगा जो 300 अंकों का होगा. इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा. सभी परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार की नौकरी भारतीय वन सेवा अधिकारी में लग सकेगी.

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

