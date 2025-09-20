UPSC IFS Mains Exam 2025: 16 नवंबर से परीक्षा शुरू, कर लें तैयारी; जानें एडमिट कार्ड जारी होने की डेट और डाउनलोड प्रोसेस

UPSC IFS Mains Exam Admit Card Download Process: हाल ही में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (Union Public Service Commission) ने भारतीय वन सेवा (Indian Forest Service) यानी IFS के मुख्य एग्जाम की तारीख का ऐलान किया है. जारी डेट के मुताबिक यूपीएससी आईएफएस मेन्स एग्जाम की शुरुआत 16 नवंबर 2025 से है. मुख्य परीक्षा की तारीख के साथ एग्जाम शेड्यूल को भी जारी किया जा चुका है.

ऐसे उम्मीदवार जो यूपीएससी आईएफएस प्रीलिम्स एग्जाम में पास हो चुके हैं वो संघ लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट- upsc.gov.in पर एग्जाम डेट और परीक्षा का पैर्टन चेक कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि यूपीएससी आईएफएस मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा और कहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं.

UPSC IFS Mains Exam Admit Card कब होगा जारी?

यूपीएससी आईएफएस मुख्य परीक्षा हॉल टिकट एग्जाम के दौरान जरूरी होता है. इसके बाद ही परीक्षा में बैठने की अनुमति होती है और इसमें एग्जाम संबंधित नियम-शर्तें भी लिखी होती है जिसका पालन करना सभी के लिए जरूरी होता है. हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड परीक्षा से 10 दिन पहले जारी किया जा सकता है. 16 नवंबर 2025 को मुख्य परीक्षा है तो उससे 10 पहले यानी 6 नवंबर को यूपीएससी आईएफएस मेन्स एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा.

UPSC IFS Mains Admit Card डाउनलोड का क्या है तरीका?

एडमिट कार्ड के जारी होने पर यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. upsc.gov.in के होमपेज पर UPSC IFS Mains Exam 2025 Admit Card का लिंक शो होगा. इस लिंक पर क्लिक करने के बाद एक और नया पेज खुल जाएगा. रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर के अलावा अन्य लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें. लॉगिन के बाद स्कीन पर UPSC IFS मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड शो हो जाएगा. डाउनलोड पर क्लिक करें और प्रिंट आउंट भी जरूर निकाल लें जिसकी जरूरत एग्जाम सेंटर में पड़ेगी.

