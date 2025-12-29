Advertisement
Hindi NewsनौकरीUPSC Recruitment 2026: NDA और CDS पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख कल, upsconline.nic.in पर तुरंत करें अप्लाई, जानिए डिटेल्स

UPSC Recruitment 2026: NDA और CDS पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख कल, upsconline.nic.in पर तुरंत करें अप्लाई, जानिए डिटेल्स

UPSC NDA & CDS Application Window 2025 Closing Soon: यूपीएससी नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी (NDA & NA) एग्जामिनेशन (1), 2026 और कंबाइंड डिफेंस सर्विस (CDS) एग्जामिनेशन (1), 2026 के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन विंडो 30 दिसंबर, 2025 को बंद हो जाएगा.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 29, 2025, 08:21 PM IST
UPSC Recruitment 2026: NDA और CDS पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख कल, upsconline.nic.in पर तुरंत करें अप्लाई, जानिए डिटेल्स

UPSC NDA & CDS Application Window 2025 Closing Tomorrow: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी (NDA & NA) एग्जामिनेशन (1), 2026 और कंबाइंड डिफेंस सर्विस (CDS) एग्जामिनेशन (1), 2026 के विभिन्न सैकड़ों पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जिन योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों ने जारी पदों के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर तुरंत अप्लाई कर दें. 

NDA & NA के 394 पदों पर निकली वैकेंसी

  • आर्मी - 208 पद

  • नेवी - 42 पद

  • एयर फोर्स (फ्लाइंग) - 92 पद

  • एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटीज (टेक)  - 18 पद

  • एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटीज (नॉन टेक) - 10 पद

  • नेवल एकेडमी (10+2 कैडेट एंट्री स्कीम) - 24 पद 

CDS के 451 पदों पर निकली वैकेंसी

  • इंडियन मिलिट्री एकेडमी, देहरादून - 100 पद

  • इंडियन नेवल एकेडमी, एझिमाला - 26 पद

  • एयरफोर्स एकेडमी, हैदराबाद - 32 पद

  • ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी, चेन्नई (SSC पुरुष) - 275 पद

  • ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी, चेन्नई (SSC महिला) - 18 पद 

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
NDA & NA पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड/यूनिवर्सिटी से 12वीं की डिग्री होनी चाहिए. वहीं, CDS पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.

NDA & NA पदों के लिए आयु सीमा
NDA & NA पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 16.5 साल और अधिकतम आयु 19.5 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 1.07.2027 के आधार पर की जाएगी. 

CDS पदों के लिए आयु सीमा 

  • IMA & INA - 19 से 24 साल

  • एयरफोर्स - 20 से 24 साल

  • OTA - 19 से 25 साल

इतनी होगी सैलरी
NDA & NA और CDS पदों पर चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 56,100 से 1,77,500 रुपये प्रति महीने होगी.

इस दिन होगी परीक्षा 
यूपीएससी की ओर से NDA & NA और CDS दोनों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 12 अप्रैल, 2026 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. 

NDA & NA आवेदन शुल्क 

  • जनरल/ OBC/ EWS - 100 रुपये 

  • SC/ ST - नि:शुल्क

CDS आवेदन शुल्क

  • जनरल/ OBC (पुरुष) - 200 रुपये 

  • SC / ST / महिला / PwBD - नि:शुल्क

चयन प्रक्रिया

  • लिखित परीक्षा

  • SSB इंटरव्यू

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

  • मेडिकल एग्जामिनेशन 

ऐसे करें आवेदन-
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद एग्जामिनेशन सेक्शन में जाएं और अप्लाई ऑर एग्जामिनेशन पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहा रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • फिर संबंधित पद अनुसार फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन (1), 2026 ऑफिशियल नोटिफिकेशन

कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन (1), 2026 ऑफिशियल नोटिफिकेशन

ऑनलाइन आवेदन डायरेक्ट लिंक

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

