UPSC NDA NA 2 Result 2025: यूपीएससी एनडीए और एनए 2 परीक्षा का रिजल्ट जारी, फटाफट ऐसे करें चेक; जानें कब तक मिलेगा स्कोरकार्ड

UPSC NDA NA 2 Result 2025 Check Process: संघ लोक सेवा आयोग द्वारा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) और नौसेना अकादमी (NA) 2 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार घर बैठे रिजल्ट को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे?
UPSC NDA NA 2 Result 2025 Check Process: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) और नौसेना अकादमी (NA) 2 परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है और रिजल्ट को जारी कर दिया जा चुका है. 14 सितंबर, 2025 को आयोजित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी की लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है. आधिकारिक वेबसाइट- upsc.gov.in पर परिणाम चेक कर सकते हैं. UPSC NDA NA 2 Result 2025 देखने के लिए उम्मीदवार को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा. इसके बाद लिस्ट में आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं. आइए रिजल्ट चेक करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं. साथ ही स्कोरकार्ड की जारी तिथि और तरीका भी जान लेते हैं.
UPSC NDA NA 2 Result कैसे करें चेक?
कब तक जारी होगा UPSC NDA NA 2 Result Score Card?
रिजल्ट जारी होने के 15 दिन के बाद स्कोरकार्ड को जारी किया जाता है. यूपीएससी एनडीए और एनए 2 परीक्षा के रिजल्ट का स्कोर कार्ड 15 दिनों में जारी हो सकता है. उम्मीद है कि 16 अक्टूबर या 17 अक्टूबर तक स्कोर कार्ड को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल सकेगा. जारी होने के 30 दिनों में अभ्यर्थी के पास स्कोर कार्ड को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल सकेगा. स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम, माता-पिता का नाम, उम्मीदवार की जन्म तिथि, परीक्षा का नाम, परीक्षा में प्राप्त अंक और रैंक आदि जानकारी शामिल होगी. अधिक डिटेल्स के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.
