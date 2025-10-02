UPSC NDA NA 2 Result 2025: यूपीएससी एनडीए और एनए 2 परीक्षा का रिजल्ट जारी, फटाफट ऐसे करें चेक; जानें कब तक मिलेगा स्कोरकार्ड

UPSC NDA NA 2 Result 2025 Check Process: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) और नौसेना अकादमी (NA) 2 परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है और रिजल्ट को जारी कर दिया जा चुका है. 14 सितंबर, 2025 को आयोजित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी की लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है. आधिकारिक वेबसाइट- upsc.gov.in पर परिणाम चेक कर सकते हैं. UPSC NDA NA 2 Result 2025 देखने के लिए उम्मीदवार को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा. इसके बाद लिस्ट में आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं. आइए रिजल्ट चेक करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं. साथ ही स्कोरकार्ड की जारी तिथि और तरीका भी जान लेते हैं.

UPSC NDA NA 2 Result कैसे करें चेक?

सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट- upsc.gov.in पर जाएं. इसके बाद होम पेज पर ‘UPSC NDA NA 2 Result 2025 Declared’ शो होगा. क्लिक करने पर लिंक के जरिए नए पेज पर जाएगे जिससे पीडीएफ शो होगा. स्क्रीन पर पीडीएफ शो होगा उसे डाउनलोड कर लें और अपना रोल नंबर चेक करें. फटाफट देखने के लिए Ctrl+F का यूज करें और अपना रोल नंबर एंटर करें. लिस्ट में नाम शामिल होने पर अपना रोल नंबर देख सकेंगे और पास होने की पुष्टि हो सकेगी.

कब तक जारी होगा UPSC NDA NA 2 Result Score Card?

Add Zee News as a Preferred Source

रिजल्ट जारी होने के 15 दिन के बाद स्कोरकार्ड को जारी किया जाता है. यूपीएससी एनडीए और एनए 2 परीक्षा के रिजल्ट का स्कोर कार्ड 15 दिनों में जारी हो सकता है. उम्मीद है कि 16 अक्टूबर या 17 अक्टूबर तक स्कोर कार्ड को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल सकेगा. जारी होने के 30 दिनों में अभ्यर्थी के पास स्कोर कार्ड को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल सकेगा. स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम, माता-पिता का नाम, उम्मीदवार की जन्म तिथि, परीक्षा का नाम, परीक्षा में प्राप्त अंक और रैंक आदि जानकारी शामिल होगी. अधिक डिटेल्स के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- October Jobs and Vacancies: 31 अक्टूबर से पहले कहां-कहां कर सकते हैं आवेदन? जल्दी चेक करें टॉप 7 सरकारी नौकरी भर्ती की लिस्ट