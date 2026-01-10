UPSC NDA और NA-I एग्जाम डेट जारी, किस दिन होगी परीक्षा और क्या होगा पैटर्न? यहां जानिए

UPSC NDA Exam Date 2026: संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) द्वारा नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल अकेडमी एग्जामिनेशन की परीक्षा तिथि का ऐलान कर दिया है. UPSC NDA/NA-I भर्ती परीक्षा के तहत कुल 394 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. हाल ही में यूपीएससी ने भर्ती आवेदन प्रक्रिया को पूरा किया है. इसके लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवार जल्दी से परीक्षा की तारीख जान लें और तैयारी शुरू कर लें. यूपीएससी की ओर से जारी की गई एनडीए एनए-I परीक्षा की डेट और एग्जाम पैटर्न आदि के बारे में बताने जा रहे हैं, आइए फटाफट जान लेते हैं.

UPSC NDA/NA-I परीक्षा की डेट?

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा एनडीए और एएन-I परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया गया है. आयोग की ओर से इस परीक्षा का आयोजन 12 अप्रैल 2026 को किया जाएगा. इस परीक्षा को दो शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा. एनडीए और एएन-I भर्ती परीक्षा के दौरान पहले लिखित परीक्षा और फिर चयनित उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया जाएगा.

दो शिफ्ट में होगी परीक्षा

पहली शिफ्ट का समय 12 अप्रैल, रविवार को सुबह 10.00 बजे से 12.30 बजे तक का रहेगा. जबकि, दूसरी शिफ्ट का समय दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.30 बजे तक रहेगा. पहले शिफ्ट में गणित और दूसरे शिफ्ट में जनरल एबिलिटी की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी.

UPSC NDA Exam Pattern

गणित के लिखित परीक्षा का कुल समय ढाई घंटे तक का होगा. इस दौरान कुल 300 अंकों का पेपर आएगा. दूसरे शिफ्ट में जनरल एबिलिटी का पेपर होगा जिसमें कुल 600 अंकों के सवाल होंगे. इस लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों का चयन दूसरे चरण यानी इंटरव्यू के लिए किया जाएगा. भर्ती परीक्षा के सभी चरणों के पूरे हो जाने के बाद नौकरी हासिल हो सकती है.

