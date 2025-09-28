UPSC NDA Result 2025: यूपीएससी एनडीए 2 परीक्षा का रिजल्ट जल्द होगा जारी, जानें कैसे देखें परिणाम और मेरिट लिस्ट PDF करें डाउनलोड

UPSC NDA 2 Result 2025 Check and Download Process: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) 2 परीक्षा में हजारों उम्मीदवार शामिल रहे और अब बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार भी कर रहे हैं. संघ लोक सेवा आयोग की ओर से NDA 2 परीक्षा को 14 सितंबर, 2025 को आयोजित किया गया था. देश के अलग-अलग सेंटर में परीक्षा आयोजित हुई थी. भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना में शामिल होने के लिए कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है. अगर आप भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो जल्द अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है. आइए जानते हैं कि यूपीएससी एनडीए रिजल्ट कब जारी होगा? रिजल्ट को कैसे देखें?

यूपीएससी एनडीए 2 रिजल्ट कब जारी होगा?

आधिकारिक अपडेट की मानें चो एनडीए 2 रिजल्ट को 30 सितंबर से पहले घोषित किया जा सकता है. इसके बाद उम्मीदवार जारी हुए परिणामों को ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए देख सकेंगे और जान सकेंगे कि वो पास हुए हैं या नहीं. UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर और जन्म तिथि को एंटर करना होगा.

कैसे चेक और डाउनलोड करें NDA 2 Result 2025?

यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर एनडीए 2 रिजल्ट को पब्लिश किया जाएगा जिसे एक पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा. इसे डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थी अपने रोल नंबर के जरिए लिखित परीक्षा का परिणाम और सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) इंटरव्यू की शॉर्ट लिस्ट को चेक कर सकेंगे.

कैसे डाउनलोड करें एनडीए 2 रिजल्ट?

सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट- upsc.gov.in पर जाएं. यहां रिजल्ट का लिंक ऊपर ही शो हो जाएगा उस पर क्लिक करें. एक नया पेज ओपन हो जाएगा और फिर रोल नंबर व DOB दर्ज करें. इसके बाद सामने एक पीडीएफ फाइल खुलेगी यहां से रिजल्ट देख सकेंगे. फटाफट अपना रोल नंबर देखने के लिए Ctrl+F का यूज करें और वहां रोल नंबर दर्ज करें. इस तरह से पीडीएफ फाइल में देख सकेंगे कि आपका नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है या नहीं. यहीं से पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकेंगे जो भविष्य में काम भी आ सकता है. ठीक ऐसे प्रोसेस से मेरिट लिस्ट भी शो होगी और आप यहां से अपना नाम देख सकेंगे.

किस रिजल्ट से सिलेक्शन होगा कन्फर्म?

दरअसल, लिखित परीक्षा परिणाम और सेवा चयन बोर्ड इंटरव्यू लिस्ट के बाद उम्मीदवार का मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होता है. दोनों ही अंतिम परिणाम में शामिल हैं. इसके बाद मेरिट सूची में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए), खडकवासला (पुणे) में ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर सशस्त्र बलों में कमीशन प्राप्त किया जाएगा.

