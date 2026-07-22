/UPSC Recruitment 2026: शिक्षा विभाग में निकली बंपर सरकारी नौकरी! प्रिंसिपल-वाइस प्रिंसिपल बनने का सुनहरा अवसर, जानें कौन कर सकता है आवेदन

UPSC Principal and Vice-Principal Recruitment 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से शिक्षा विभाग में बंपर नौकरियां निकाली गई है. यूपीएससी की ओर से प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पदों को लेकर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है. ऐसे उम्मीदवार जो सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल बनना चाहते हैं और इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास अब आवेदन करने का मौका है. इसके लिए जल्द ही आवेदन करने का लिंक एक्टिव हो जाएगा. इसके बाद योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे.
यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन के लिए 25 जुलाई 2026 से प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पद के लिए अप्लाई फॉर्म एक्टिव हो जाएगा. ऐसे में योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं. 14 अगस्त 2026 तक आवेदन करने का मौका मिल सकता है.
यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पद के लिए 25 जुलाई से लिंक एक्टिव हो जाएगा. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 828 पदों पर वैकेंसी है जिनमें प्रिंसिपल के लिए कुल 124 पद और वाइस प्रिसिपल के लिए 704 पद खाली हैं.
ऐसे उम्मीदवार जिनके पास मास्टर डिग्री है या बैचलर ऑफ एजुकेशन (B.Ed) के साथ-साथ PGT या TGT के तौर पर पढ़ाने का अनुभव रखते हैं वो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो योग्यता के बारे में अधिक जानने के लिए आवेदन करने से पहले एक बार आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें.
प्रिंसिपल पद- जनरल और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 साल, ओबीसी वर्ग के लिए 53 साल और अन्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 55 साल तय की गई है.
वाइस प्रिंसिपल पद- जनरल और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 साल, ओबीसी के लिए 38 साल और अन्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40 साल उम्र तय की गई है. दोनों पदों पर आवेदन करने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पहले अपना लीजिए.
इसके बाद वैकेंसी से संबंधित एक्टिव लिंक शो होगा, उस पर क्लिक करें.
फॉर्म पर सभी मांगी जा रही डिटेल्स को दर्ज कर दें.
फॉर्म भरने के अलावा मांगे जा रहे जरूरी दस्तावेजों की भी स्कैन कॉपी सबमिट करें.
इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करें और आखिर में उसका प्रिंट आउट निकाल लें.