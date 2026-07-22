/UPSC Recruitment 2026: शिक्षा विभाग में निकली बंपर सरकारी नौकरी! प्रिंसिपल-वाइस प्रिंसिपल बनने का सुनहरा अवसर, जानें कौन कर सकता है आवेदन

UPSC Principal and Vice-Principal Recruitment 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से शिक्षा विभाग में बंपर नौकरियां निकाली गई है. यूपीएससी की ओर से प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पदों को लेकर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है. ऐसे उम्मीदवार जो सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल बनना चाहते हैं और इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास अब आवेदन करने का मौका है. इसके लिए जल्द ही आवेदन करने का लिंक एक्टिव हो जाएगा. इसके बाद योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे.