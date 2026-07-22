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UPSC Recruitment 2026: शिक्षा विभाग में निकली बंपर सरकारी नौकरी! प्रिंसिपल-वाइस प्रिंसिपल बनने का सुनहरा अवसर, जानें कौन कर सकता है आवेदन

UPSC Principal and Vice-Principal Recruitment 2026: क्या आप सरकारी स्कूल या कॉलेज में प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल बनना चाहते हैं? अगर हां, तो एक शानदार मौका है जिसके जरिए आप भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. यूपीएससी की ओर से प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पदों पर भर्ती निकाली गई है. आइए इस भर्ती से संबंधित डिटेल्स जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 22, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:08 AM IST
UPSC Recruitment 2026: शिक्षा विभाग में निकली बंपर सरकारी नौकरी! प्रिंसिपल-वाइस प्रिंसिपल बनने का सुनहरा अवसर, जानें कौन कर सकता है आवेदन
Image Credit: UPSC Principal and Vice Principal Recruitment 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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