UPSC Recruitment 2025: बस 1 दिन का और मौका! जल्दी बंद हो जाएगी यूपीएससी भर्ती, जानें आवेदन प्रोसेस

UPSC Recruitment 2025: क्या आप यूपीएससी भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं लेकिन अभी तक कर नहीं पाए तो जल्दी करें और 11 सितंबर से पहले जॉब के लिए अप्लाई कर लें. आइए स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन प्रोसेस जानते हैं.
UPSC Recruitment 2025: सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छा मौका है. बिना परीक्षा के संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी नौकरी का अवसर मिल रहा है. अलग-अलग विभागों में विभिन्न पदों पर भर्ती खाली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 11 सितंबर है. अगर अभी तक आपने यूपीएससी भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया है तो आइए जानते हैं कि कैसे आवेदन किया जा सकता है, कितने पदों पर भर्ती की जा रही है और कितना सैलरी पैकेज मिलेगा आदि.
क्या होगा सैलरी पैकेज?
असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर:- पे मैट्रिक्स लेवल- 07 के तहत शुरुआती बेसिक सैलरी 44,900 रुपये प्रति माह होगी. जबकि, इस पोस्ट पर अधिकतम बेसिक सैलरी 1,42,400 रुपये प्रति माह होगी.
लेक्चरर:- लेवल-9 के तहत शुरुआती बेसिक सैलरी 53,100 रुपये प्रति माह होगी. जबकि, अधिकतम बेसिक सैलरी 1,67,800 रुपये प्रति माह होगी.
पब्लिक प्रॉसिक्यूटर:- लेवल- 10 के तहत शुरुआती सैलरी 56,100 रुपये प्रति माह होगी और अधिकतम बेसिक सैलरी 1,77,500 रुपये प्रति माह तक हो सकती है.
|विभाग
|पद
|पब्लिक प्रॉसिक्यूटर
|25
|पद लेक्चरर (बॉटनी)
|8
|लेक्चरर (केमिस्ट्री)
|8
|लेक्चरर (इकोनॉमिक्स)
|2
|लेक्चरर (फिजिक्स)
|6
|लेक्चरर (इतिहास)
|3
|लेक्चरर (सोशलॉजी)
|3
|लेक्चरर (जूलॉजी)
|8
|लेक्चरर (साइकोलॉजी)
|1
|लेक्चरर (होम साइंस)
|1
कैसे करें यूपीएससी भर्ती के लिए अप्लाई?
असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के लिए क्या योग्यता जरूरी?
पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के लिए क्या योग्यता जरूरी?
UPSC लेक्चरर के लिए क्या योग्यता जरूरी?
जानकारी के लिए बता दें कि इन भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित वर्ग के लिए छूट हो सकती है. योग्यता से लेकर अन्य जानकारी के लिए उम्मीदवारों आवेदन से पहले एक बार यूपीएससी भर्ती नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़ लें.
