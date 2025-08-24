UPSC Recruitment 2025: यूपीएससी ने 84 पदों पर निकाली वैकेंसी, जानें कब-कौन और कैसे कर सकता है अप्लाई?
UPSC Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर. UPSC ने असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और लेक्चरर समेत 84 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है.  पढ़ें सारी डिटेल्स...

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 24, 2025, 11:24 AM IST
UPSC Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए काम की खबर. यूपीएससी ने कई पदों पर वैकेंसी निकाली है. आयोग ने असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और लेक्चरर समेत कई पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. ऐसे में अगर आप भी इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. 

पदों की डिटेल्स 
बता दें, यूपीएससी की इन भर्ती पर आवेदन करने की लास्ट डेट 11 सितंबर 2025 है.  यूपीएससी की ये भर्ती कई अलग-अलग पदों पर निकाली गई है, जिसमें असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर, लेक्चरर समेत कुल 84 पद शामिल हैं. 

कौन कर सकता है अप्लाई?
यूपीएससी की इन भर्तियों पर अलग-अलग योग्यता निर्धारित की गई है. हालांकि, उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है. ऐसे में आवेदन से पहले जारी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें. नीचे खबर में नोटिफिकेशन की लिंक दी गई है. वहीं, उम्र सीमा भी अलग-अलग पदों पर अलग-अलग तय  की गई है.  

आवेदन फीस
सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए फीस 25 रुपये हैं तो वहीं, महिलाओं, एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस फ्री है. 

कैसे करें अप्लाई?

  • इस भर्ती के आवेदन के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा. 

  • होमपेज पर आपको Recruitment वाले टैब पर क्लिक करना है. 

  • इसके बाद आपको ORA (Online Recruitment Application) लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें.

  • यहां आपको अलग-अलग पोस्ट से जुड़ी लिंक मिल जाएगी. अब अपने पोस्ट के हिसाब से अप्लाई वाले टैब पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को भर दें. 

  • लास्ट में फीस के साथ फॉर्म को सबमिट कर दें. 

नोटिफिकेशन लिंक-
डायरेक्ट लिंक- 

