UPSC Recruitment 2025: यूपीएससी ने 213 पदों पर निकाली भर्ती, 50 साल वाले भी कर सकते हैं आवेदन, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन

UPSC Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से अलग-अलग 213 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है. जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया आज यानी 13 सितंबर, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 2 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो कैंडिडेट अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वे लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं.

इन 213 पदों पर निकली वैकेंसी

एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट - 05 पद

एडिशनल लीगल एडवाइजर - 02 पद

असिस्टेंट लीगल एडवाइजर - 16 पद

असिस्टेंट गवर्नमेंट एडवोकेट - 01 पद

डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट - 02 पद

डिप्टी लीगल एडवाइजर - 12 पद

लेक्चरर (उर्दू) - 15 पद

मेडिकल ऑफिसर - 125 पद

अकाउंट ऑफिसर - 32 पद

असिस्टेंट डायरेक्टर - 03 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद के अनुसार डिग्री और वर्क एक्सपीरियंस का होना जरूरी है. वहीं, योग्यता या भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट्स नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर आधिकारिक वेबसाइट पर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

आयु सीमा

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु सीमा 50 साल निर्धारित किया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 25 रुपये आवेदन शुल्क ऑनलाइन मोड में भुगतान करना होगा. वहीं, महिलाएं, दिव्यांग और आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है.

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन बिना लिखित परीक्षा इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा.

सैलरी

जारी पदों पर चुने गए योग्य उम्मीदवारों की सैलरी पे-लेवल 8 और 13 के अनुसार होगी.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

होम पेज पर जाने के बाद अप्लाई ऑनलाइन टैब पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

