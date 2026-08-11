/UPSC Recruitment 2026: यूपीएससी दे रहा सरकारी नौकरियों के मौके, 28 अगस्त है आवेदन की लास्ट डेट; जानें पूरी डिटेल्स

UPSC Recruitment 2026: क्या आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में शामिल होते रहते हैं? आपके लिए एक अच्छी खबर है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आयोग ने भर्ती पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन का लिंक एक्टिव कर दिया है. यूपीएससी के विज्ञापन संख्या 10/2026 के तहत कुल 34 पदों पर भर्ती निकाली है.
आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 8 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है. गैर-लद्दाख पदों के लिए अंतिम तिथि 28 अगस्त 2026 शाम 6:00 बजे तक है. जबकि, लद्दाख (UT) प्रशासन के अंतर्गत आने वाले पदों के लिए अंतिम तिथि 4 सितंबर 2026 है.
यूपीएससी भर्ती अभियान के तहत पदों के अनुसार योग्यताएं अलग-अलग निर्धारित की गई हैं. असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (सिविल) पद के आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक या इसके समकक्ष (AMIE) योग्यता होनी चाहिए. इसके साथ ही सिविल/आरसीसी (RCC) स्ट्रक्चरल कार्यों के निर्माण, डिजाइन या रखरखाव में 2 साल का सुपरवाइजरी अनुभव अनिवार्य है.
अन्य पदों की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, लॉ (कानून), भूगोल/भूविज्ञान में मास्टर डिग्री या कृषि/उद्यान विज्ञान में डिग्री धारक उम्मीदवार संबंधित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.
सभी आवेदकों के लिए आवेदन फीस नहीं है, कुछ के लिए आवेदन फॉर्म जमा करना बिल्कुल फ्री है. महिलाओं, SC, ST और PwBD उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है. हालांकि, अन्य उम्मीदवारों को 25 रुपये आवेदन फीस चुकानी होगी. इस फीस का भुगतान ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाते हुए करना होगा. क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या फिर UPI जैसी सुविधा को अपनाकर कर सकते हैं. इसके अलावा OBC, EWS या अनारक्षित कैटेगरी के के पुरुष उम्मीदवारों को लिए आवेदन फॉर्म भरना फ्री नहीं है, उन्हें फीस जमा करनी होगी.
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार यूपीएससी के ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन पोर्टल upsconline.nic.in/ora पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. लास्ट डेट से पहले-पहले आवेदन फॉर्म जमा कर लीजिए. लास्ट मिनट के इंतजार में हाथ से मौका जा सकता है. बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों को किसी परीक्षा में शामिल नहीं होना होगा. मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन किया जाएगा. भर्ती से संबंधित अपडेट या पूरी डिटेल्स के लिए इस लिंक 'UPSC Recruitment 2026' पर क्लिक कर सकते हैं.