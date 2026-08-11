/UPSC Recruitment 2026: यूपीएससी दे रहा सरकारी नौकरियों के मौके, 28 अगस्त है आवेदन की लास्ट डेट; जानें पूरी डिटेल्स

सभी आवेदकों के लिए आवेदन फीस नहीं है, कुछ के लिए आवेदन फॉर्म जमा करना बिल्कुल फ्री है. महिलाओं, SC, ST और PwBD उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है. हालांकि, अन्य उम्मीदवारों को 25 रुपये आवेदन फीस चुकानी होगी. इस फीस का भुगतान ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाते हुए करना होगा. क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या फिर UPI जैसी सुविधा को अपनाकर कर सकते हैं. इसके अलावा OBC, EWS या अनारक्षित कैटेगरी के के पुरुष उम्मीदवारों को लिए आवेदन फॉर्म भरना फ्री नहीं है, उन्हें फीस जमा करनी होगी.