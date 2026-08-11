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UPSC Recruitment 2026: यूपीएससी दे रहा सरकारी नौकरियों के मौके, 28 अगस्त है आवेदन की लास्ट डेट; जानें पूरी डिटेल्स

UPSC Recruitment 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सीधी भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. अगर आप भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और एक प्रतिष्ठित पद पर नौकरी पाना चाहते हैं, तो ये मौका आपके लिए बेहद खास है. आइए भर्ती से संबंधित डिटेल्स जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 11, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 12:52 PM IST
UPSC Recruitment 2026: यूपीएससी दे रहा सरकारी नौकरियों के मौके, 28 अगस्त है आवेदन की लास्ट डेट; जानें पूरी डिटेल्स
Image Credit: UPSC Recruitment 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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