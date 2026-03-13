UPSC CMS Recruitment 2026: MBBS वालों के लिए सरकारी नौकरी, 1300 से ज्यादा पदों पर यूपीएससी ने निकाली भर्ती; जानें कैसे करें अप्लाई?

UPSC CMS Recruitment 2026: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (Union Public Service Commission) की ओर से संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा 2026 के आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने मेडिकल क्षेत्र से संबंधित पढ़ाई की है और इसी क्षेत्र से जुड़ी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यूपीएससी की ओर से दिए जा रहे मौके को अपना सकते हैं. दरअसल, यूपीएससी ने एमबीबीएस वालों के लिए सरकारी नौकरी के लिए एक विज्ञापन जारी किया है. इसके तहत सरकारी मेडिकल ऑफिसर, एडीएमओ, जीडीएमओ के 1300 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.

मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने की प्लानिंग है तो इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में शामिल होने के बाद चयनित उम्मीदवारों का चयन विभिन्न जगहों पर चिकित्सा सेवा के लिए किया जा सकेगा. सिलेक्टेड उम्मीदवारों की नियुक्ति भारतीय रेलवे, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद या नई दिल्ली नगर निगम में की जाएगी.

किन योग्यता की जरूरत?

एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर चुके उम्मीदवार या एमबीबीएस के फाइनल ईयर में जो उम्मीदवार हैं वो आवेदन कर सकते हैं. बस उन्हें टाइम लिमिट के अंदर पास होने का सर्टिफिकेट जमा करना होगा.

जन्मतिथि 2 अगस्त 1994 के बाद वाले और 1 अगस्त 2026 से पहले के उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. सब कैडर सेंट्रल हेल्थ सर्विस जीडीएमओ के लिए आयुसीमा 35 साल तक है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में छूट मिल सकती है.

कब तक आवेदन का मौका?

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) में संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा 2026 के लिए उम्मीदवार को पहले आवेदन करना होगा. इसके लिए अप्लाई की लास्ट डेट 31 मार्च 2026 है. असिस्टेंट डिवीजन मेडिकल ऑफिसर (ADMO), मेडिकल ऑफिसर, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (GDMO) जैसे पदों पर इस लिखित परीक्षा के तहत भर्ती के लिए आवेदन किया जा सकता है. विभिन्न सरकारी विभाग में चिकित्सा सेवा के लिए कुल रिक्तियां 1358 पदों पर की जाएगी.

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट्स- upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अपनाकर मेडिकल सर्विस एग्जाम के लिए आवेदन कर सकते हैं.

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाएं. वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पहले अपनाकर लॉगिन करें. इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहे नोटिफिकेशन में मेडिकल सर्विस परीक्षा लिंक पर क्लिक करें. ‘Combined Medical Services Examination 2026’ पर क्लिक करके आवेदन करें. आवेदन पत्र में मांगी जा रही डिटेल्स को दर्ज करें और फिर संबंधित डॉक्यूमेंट सबमिट करें.

एसटी/एससी/पीएच/महिला उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है. जबकि, अन्य वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन फीस जमा करनी होगी. इसके बाद फॉर्म का प्रीव्यू कर लें और फिर आखिर में आवेदन पत्र जमा कर दें. कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें. अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जा सकते हैं.

