UPSC Recruitment 2026: युवाओं के लिए सुनहरा अवसर! NDA और CDS भर्ती नोटिफिकेशन आउट, फटाफट करें आवेदन, जानिए पूरी डिटेल्स

UPSC NDA CDS Notification 2026 Released: इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स में शामिल होकर देश की सेवा करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी (NDA & NA) एग्जामिनेशन (1), 2026 और कंबाइंड डिफेंस सर्विस (CDS) एग्जामिनेशन (1), 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी कर दिया है. जिसके मुताबिक, एनडीए/एनए में कुल 394 और सीडीएस में कुल 451 रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी.

इस डेट तक करें आवेदन

NDA/NA और CDS के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर तय लास्ट डेट के शाम 6 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

NDA & NA के इन 394 पदों पर निकली वैकेंसी

Add Zee News as a Preferred Source

आर्मी - 208 पद

नेवी - 42 पद

एयर फोर्स (फ्लाइंग) - 92 पद

एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटीज (टेक) - 18 पद

एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटीज (नॉन टेक) - 10 पद

नेवल एकेडमी (10+2 कैडेट एंट्री स्कीम) - 24 पद

ये भी पढ़ें: TN MRB Recruitment 2025: तमिलनाडु में असिस्टेंट सर्जन के 1100 पदों पर बंपर भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख आज, 2 लाख से ज्यादा होगी सैलरी

CDS के इन 451 पदों पर निकली वैकेंसी

इंडियन मिलिट्री एकेडमी, देहरादून - 100 पद

इंडियन नेवल एकेडमी, एझिमाला - 26 पद

एयरफोर्स एकेडमी, हैदराबाद - 32 पद

ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, चेन्नई (SSC पुरुष) - 275 पद

ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, चेन्नई (SSC महिला) - 18 पद

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन (1), 2026 ऑफिशियल नोटिफिकेशन

कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन (1), 2026 ऑफिशियल नोटिफिकेशन

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

ये भी पढ़ें: RITES Recruitment 2025: सिनियर टेक्निकल असिस्टेंट के 150 पदों पर आवेदन शुरू, 40 साल वालों के पास मौका, जानिए कितनी होगी सैलरी