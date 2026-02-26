UPSC Success Story: जिम्मेदारियों और सपनों के बीच संघर्ष... 9 घंटे की नौकरी, नहीं मानी हार; ऐसे बनीं श्वेता भारती IAS अधिकारी

UPSC Success Story of IAS Shweta Bharti: 9-10 घंटे की नौकरी करने के बाद अच्छे से अच्छे इंसान की लंका लग जाती है और घर आते-आते ऐसी हालत हो जाती है कि दूसरा कोई काम करने का मन नहीं करता है. ना ही हिम्मत होती है कि कोई और काम कर सके. मगर आज हम जिसकी बात कर रहे हैं उन्होंने 9 घंटे की नौकरी के साथ आईएएस बनने तक का सफर तय किया है. जिम्मेदारियां कांधे पर थी लेकिन सिर पर आईएएस बनने के जुनून ने उन्हें हार नहीं मानने दी और उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचा ही दिया.

कहते हैं आपकी मेहनत एक न एक दिन जरूर अच्छे परिणामों के सामने आ ही जाती है. कुछ ऐसा ही आईएएस श्वेता भारती के साथ हुआ जब उन्हें अपनी मेहनत का फल मिला. 9 घंटे की नौकरी के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो कर दिखाया जिसके बारे में शायद ही हम सोच सकते हैं. पढ़ने का समय कम मिलता था लेकिन जितना मिला उतने में वो सफल हुईं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकी.

9 घंटे की नौकरी, पढ़ाई करना एक बड़ा टास्क

हर दिन ऑफिस जाना और फिर वहां से वापस घर आना. इस आने-जाने के अलावा 9 घंटे की नौकरी के बाद पढ़ाई करना आसान नहीं था. यूपीएससी की तैयारी के लिए श्वेता भारती को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था. मगर उन पर जिम्मेदारियां थी जिसके कारण वो नौकरी नहीं छोड़ सकती थी लेकिन सपना पूरा करना उनकी जिद थी और उन्होंने करके भी दिखाया.

कितनी पढ़ी-लिखी हैं IAS श्वेता भारती?

बात करें IAS श्वेता भारती की पढ़ाई-लिखाई की तो उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पटना से की है. जबकि, 12वीं के बाद उन्होंने इंजीनियर बनने की पढ़ाई की. भागलपुर से उन्होंने इंजीनियरिंग डिग्री हासिल की. इसके बाद उन्होंने बीपीएससी की परीक्षा दी और 65वीं रैंक से पास हुई. डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर पद पर नौकरी मिलने के बाद उन्होंने यूपीएससी परीक्षा देने का सोचा.

श्वेता भारती ऐसे बन गईं IAS

डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर पद पर काम करने के साथ-साथ उन्होंने यूपीएससी की तैयारी में कमी नहीं आने दी. साल 2021 में उन्होंने यूपीएससी परीक्षा दी और उसमें उन्होंने 356वीं रैंक हासिल की. यूपीएससी परीक्षा में सफल होने के बाद बिहार के भागलपुर में उन्हें असिस्टेंट कलेक्टर का पद मिला. IAS श्वेता भारती की सफलता की कहानी बस कुछ ऐसी ही है. उन्होंने ये कर दिखाया कि अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उसके बीच आपकी नौ घंटे की नौकरी नहीं आ सकती है. खुद पर और अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए.

