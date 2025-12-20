UPSC Success Story: 9 घंटे की नौकरी के साथ नहीं मानी हार... सिर चढ़ा IAS बनने का बुखार, ऐसे सच हुआ सपना; जानें सृष्टि डबास की सक्सेस स्टोरी

Success Story of IAS Srishti Dabas: कहते हैं खुली आंखों से देखने वाले सपने इतने मजबूत इरादे के साथ हो कि आंख बंद करके सपने देखने की जरूरत न पड़े. कुछ कर दिखाने के इरादे से व्यक्ति जरूर सफलता हासिल कर सकता है. आज हम एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने आईएएस बनने के जुनून को इस कदर जिंदा रखा कि 8 से 9 घंटे की नौकरी भी उनके इरादों को कमजोर न कर सकी. जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपीएससी में 6वीं रैंक हासिल करने वाली सृष्टि डबास की, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा क्रैक ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया रैंकिंग में छठवां रैंक हासिल कर टॉपर लिस्ट में नाम शामिल किया.

भारतीय रिजर्व बैंक में करती थी नौकरी

यूपीएससी की तैयारी के दौरान सृष्टि डबास ने कई चुनौतियों का सामना किया. वो सुबह नौकरी करने जाती और रात के समय पढ़ाई करती थी. दिन में काम और रात में आराम की जगह यूपीएससी की तैयारी ने उन्हें टॉपर में शामिल कर दिया. दिल्ली की रहने वाली सृष्टि के पिता नहीं थे और मां ने ही घर को चलाने की जिम्मेदारी उठाई. अपनी मां का सिर गर्व से ऊंचा करने के लिए सृष्टि ने खूब मेहनत की.

Add Zee News as a Preferred Source

IAS सृष्टि डबास कितनी पढ़ी-लिखी?

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो 12वीं के बाद उन्होंने दिल्ली के इंदिरा ट्रस्ट कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की. डिग्री हासिल करने के बाद IGNOU से मास्टर डिग्री की पढ़ाई की और फिर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी. हालांकि, यूपीएससी से पहले भारतीय रिजर्व बैंक में नौकरी लग गई. सामाजिक न्याय मंत्रालय में भी काम का अनुभव रहा, लेकिन वो आईएएस ही बनना चाहती थी.

पहली बार में किया टॉप

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) में नौकरी के साथ UPSC की तैयारी करना आसान नहीं था. 9 घंटे की नौकरी और फिर प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल था. संघर्ष के साथ उन्हें कामयाबी मिली जिससे महीनों की मेहनत की थकावट कम हो गई. ऑफिस की लाइब्रेरी में वो लंच के दौरान पढ़ने चली जाया करती थी. ऑफिस की छुट्टी वाले दिन भी पढ़ती रहती थी.

आत्मविश्वास और मेहनत के साथ उन्होंने ऑल इंडिया रैंकिंग 6 हासिल कर ली. 2023 में पहली बार के प्रयास में ही उन्होंने UPSC सिविल सेवा परीक्षा में 6वीं रैंक हासिल की. इसके तहत उनका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (IAS) ऑफिसर बनने का सपना पूरा हो सका.

ये भी पढ़ें- UPSC Success Story: अनाथालय में बिताए 13 साल... बिना यूपीएससी परीक्षा के बन गए IAS, जानें बी अब्दुल नासर की सफलता की कहानी