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UPSSSC AGTA Recruitment: सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका! UP में 2759 पदों पर निकली भर्ती, जानें पूरी प्रक्रिया

UPSSSC AGTA Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने कृषि विभाग में कई पदों पर भर्ती निकाली है. कौन-कौन आवेदन कर सकते है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 25, 2026, 08:43 AM IST
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UPSSSC AGTA Recruitment 2026 Apply Date
UPSSSC AGTA Recruitment 2026 Apply Date

UPSSSC AGTA Recruitment 2026 Apply Date: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. राज्य के कृषि विभाग में 2700 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है. ऐसे उम्मीदवार जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए शानदार अवसर है और वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, पहले योग्यता और आवेदन प्रोसेस के बारे में जरूर जान लें. कौन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा निकाली गई कृषि विभाग में भर्ती के लिए आवेदन कर सकते है? आइए जानते हैं.

UPSSSC AGTA Vacancy 2026: कब से आवेदन शुरू?

यूपी में कृषि विभाग के अंतर्गत तकनीकी सहायक (AGTA) ग्रुप सी भर्ती 2026 निकाली गई है. इसके तहत कुल 2759 भर्तियां की जाएंगी. इस पद भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 22 मई 2026 से शुरू होगी. 11 जून 2026 तक इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. जबकि, आवेदन में सुधार और शुल्क जमा करने की लास्ट डेट 18 जून 2026 तय की गई है.

2759 पदों में किस कैटेगरी के पद खाली?

  • सामान्य- 1692

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  • अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)- 573

  • अनुसूचित जाति (एससी)- 213

  • अनुसूचित जनजाति (एसटी)- 6

  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)- 275

कौन कर सकता है अप्लाई?

ऐसे उम्मीदवार जो उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश में है और उन्होंने पीईटी 2025 परीक्षा पास कर ली है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. वैध पीईटी 2025 स्कोरकार्ड के आधार पर उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी. इसके बाद अंतिम चयन मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. ऐसे उम्मीदवार जिनका सामान्यीकृत पीईटी स्कोर शून्य या नकारात्मक है उनका चयन अगले स्तर के लिए नहीं किया जाता है.

आयु सीमा कितनी है?

कृषि विभाग में तकनीकी सहायक समूह सी भर्ती के तहत आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 साल से 40 साल तक के बीच है. अधिकतम आयु सीमा में सरकारी नियम अनुसार छूट दी जाएगी.

कैसे और कहां से कर सकेंगे आवेदन?

  1. सबसे पहले यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाए.

  2. आवेदन की शुरुआत की तिथि से वेबसाइट पर आवेदन लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा.

  3. यहां ‘Agriculture Technical Assistant (AGTA) Group C Recruitment 2026’ शो होगा.

  4. उस लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाना होगा.

  5. इसके बाद आवेदन पत्र में सभी डिटेल्स को दर्ज कर दें जो-जो मांगी जाए.

  6. आवेदन पत्र भरने के बाद संबंधित डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दें.

  7. आखिर में आवेदन शुल्क जमा करें और आवेदन पत्र को सबमिट कर, कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें.

 ये भी पढ़ें- भारतीयों के लिए विदेश में नौकरी का मौका, ये देश दे रहा है वर्क वीजा; क्या है ईयू ब्लू कार्ड के नियम?

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

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