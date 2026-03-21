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यूपी में सरकारी नौकरी का नया मौका! 21 अप्रैल से शुरू होंगे आवेदन; 929 उम्मीदवारों को मिलेगा ऑफिसर बनने का चांस

UPSSSC aso-aro recruitment 2026 notification: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ASO और ARO के 929 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके आवेदन 21 अप्रैल से 11 मई 2026 तक चलेंगे. इस भर्ती में केवल PET-2025 पास उम्मीदवार ही भाग ले सकते हैं और चयन मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 21, 2026, 02:02 PM IST
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यूपी में सरकारी नौकरी का नया मौका! 21 अप्रैल से शुरू होंगे आवेदन; 929 उम्मीदवारों को मिलेगा ऑफिसर बनने का चांस

UPSSSC aso-aro recruitment 2026 notification: उत्तर प्रदेश में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक नई भर्ती की जानकारी सामने आई है. उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन ने असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत कुल 929 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए यह अच्छा मौका माना जा रहा है. हालांकि आवेदन लिंक अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसकी तारीख तय कर दी गई है.

इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 अप्रैल 2026 से शुरू होगी. उम्मीदवार इस तारीख से ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे. आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 मई 2026 रखी गई है. इसी दिन तक फीस जमा करने की भी आखिरी तारीख है. अगर आवेदन करते समय कोई गलती हो जाती है, तो उसे सुधारने का मौका भी दिया जाएगा. इसके लिए 18 मई 2026 तक समय मिलेगा. सभी उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे.

क्या हैं जरूरी शर्तें?

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी रखी गई हैं. सबसे जरूरी बात यह है कि उम्मीदवार ने प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी PET-2025 पास किया होना चाहिए. बिना PET पास किए कोई भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकता. उम्र सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की आयु 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियम के अनुसार उम्र में छूट भी दी जाएगी.

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चयन प्रक्रिया भी काफी साफ रखी गई है. सबसे पहले PET-2025 के स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा. अंतिम चयन लिखित परीक्षा के आधार पर ही किया जाएगा. यानी उम्मीदवारों को अच्छे अंक लाने के लिए तैयारी पर पूरा ध्यान देना होगा. यह परीक्षा उम्मीदवारों की योग्यता को जांचने का मुख्य आधार होगी.

आवेदन करते समय उम्मीदवारों को शुल्क भी जमा करना होगा. इस भर्ती के लिए आवेदन फीस 25 रुपये तय की गई है. अगर कोई उम्मीदवार फीस जमा नहीं करता है, तो उसका फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसलिए आवेदन करते समय सभी जानकारी सही भरना और समय पर फीस जमा करना जरूरी है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लें, ताकि किसी तरह की गलती न हो और आवेदन आसानी से पूरा हो सके.

ये भी पढ़ें- Gate 2026 परीक्षा पास करने वालों के लिए सरकारी नौकरी... 13 अप्रैल तक मौका, मिल सकेगा 21 लाख रुपये का सालाना पैकेज

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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