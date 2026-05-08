ये लो सरकारी नौकरी... 722 पदों के लिए नोटिफिकेशन आउट; वर्दी वाला रौब और मिलेगी तगड़ी सैलरी

UPSSSC Excise Constable Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन ने आबकारी सिपाही भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था. अब राज्य के हजारों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का मौका खुल गया है. आयोग इस भर्ती के जरिए कुल 722 पदों पर नियुक्ति करेगा. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट UPSSSC ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे. ऑनलाइन आवेदन 4 जून 2026 से शुरू होंगे और 24 जून 2026 तक चलेंगे.

किसके लिए कितने पद?

इस भर्ती में अलग अलग वर्गों के लिए सीटें तय की गई हैं. सामान्य वर्ग के लिए 246 पद रखे गए हैं. ओबीसी वर्ग के लिए 165 सीटें तय हुई हैं. वहीं एससी वर्ग के लिए 128 और एसटी वर्ग के लिए 12 पद निर्धारित किए गए हैं. इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS उम्मीदवारों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई हैं. आयोग ने 110 पद विशेष चयन श्रेणी में भी शामिल किए हैं. इस भर्ती में वही उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने PET-2025 परीक्षा पास की हो. PET स्कोर कार्ड होना जरूरी रखा गया है.

क्या रहनी चहिए योग्यता?

उम्मीदवार का 12वीं पास होना अनिवार्य है. साथ ही PET-2025 में वैध स्कोर होना चाहिए. जिन अभ्यर्थियों के PET में शून्य या निगेटिव अंक आए हैं, उन्हें आगे की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा. उम्र सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 40 साल तय की गई है. आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर होगी. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट भी मिलेगी. भर्ती के लिए आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए सिर्फ 25 रुपये रखा गया है. फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकेगी.

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कितने चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया...

भर्ती प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी. सबसे पहले PET-2025 स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाएगा. इसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित होगी. परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे. पेपर हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा. हर गलत जवाब पर 0.25 अंक काटे जाएंगे. परीक्षा में इतिहास, भूगोल, संविधान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स से सवाल आएंगे. इसके अलावा उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग से जुड़े नियम और कंप्यूटर ज्ञान से भी प्रश्न पूछे जाएंगे.

लिखित परीक्षा के बाद क्या होगा?

लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट भी देना होगा. पुरुष उम्मीदवारों को 4.8 किलोमीटर दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी होगी. वहीं महिला उम्मीदवारों को 2.4 किलोमीटर दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी. पुरुषों के लिए लंबाई 167.6 सेंटीमीटर तय की गई है. महिला उम्मीदवारों के लिए सामान्य वर्ग में 152 सेंटीमीटर लंबाई जरूरी होगी. चयनित उम्मीदवारों को 19,900 रुपये से 63,200 रुपये तक वेतन मिलेगा. इसके साथ सरकारी भत्तों का लाभ भी दिया जाएगा. आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि भर्ती से जुड़ी जानकारी केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही देखें और किसी फर्जी खबर पर भरोसा न करें.

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