लो भाई! आ गया UPSSSC Lekhpal Result, ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड; कटऑफ भी जारी

UPSSSC ने लेखपाल भर्ती के लिए PET के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया है. इस बार कुल 3,66,712 उम्मीदवार मेन्स परीक्षा के लिए चुने गए हैं. 7,994 पदों के लिए लगभग हर एक सीट पर 46 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला देखने को मिला. लेखपाल की नौकरी उत्तर प्रदेश में काफी लोकप्रिय मानी जाती है. अच्छी सैलरी, सरकारी नौकरी की सुरक्षा और लंबे समय तक करियर के मौके की वजह से इस भर्ती में हर बार बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं. इस बार भी प्रतियोगिता काफी कड़ी रही.

चेक करें रिजल्ट

उम्मीदवार अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं. इसके लिए वेबसाइट के रिजल्ट या नोटिस बोर्ड सेक्शन में जाएं. वहां लेखपाल रिजल्ट 2026 के लिंक पर क्लिक करें. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और जन्मतिथि डालें. इसके बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा, जिसे डाउनलोड भी किया जा सकता है.

कटऑफ मार्क्स भी जारी

इस बार PET के आधार पर कटऑफ भी जारी की गई है. सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी वर्ग के लिए कटऑफ 55.12 अंक रखी गई है. वहीं एसटी वर्ग के लिए कटऑफ 47.50 अंक तय की गई है. कटऑफ तय करते समय उम्मीदवारों की संख्या, पदों की संख्या और पेपर की कठिनाई को ध्यान में रखा गया.

कितने पदों पर भर्ती

कुल 7,994 पदों पर भर्ती की जा रही है. इसमें 3,205 पद सामान्य वर्ग के लिए हैं. ओबीसी के लिए 2,158 पद, एससी के लिए 1679 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 792 पद और एसटी के लिए 160 पद रखे गए हैं. यह बंटवारा आरक्षण नियमों के अनुसार किया गया है.

मेन्स परीक्षा का नया पैटर्न

अब चुने गए उम्मीदवारों को मेन्स परीक्षा देनी होगी. परीक्षा की तारीख जल्द घोषित की जाएगी. इस परीक्षा में 100 सवाल होंगे और कुल 100 अंक होंगे. परीक्षा का समय 2 घंटे रहेगा. इस बार एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें गणित की जगह 10 नंबर का डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन जोड़ा गया है.

बता दें, जो उम्मीदवार मेन्स के लिए चुने गए हैं, उन्हें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. प्रतियोगिता काफी ज्यादा है, इसलिए समय का सही उपयोग करना जरूरी है. साथ ही आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें, ताकि परीक्षा से जुड़ी कोई भी जानकारी छूट न जाए.

सैलरी और नौकरी की खासियत

लेखपाल की पोस्ट Pay Level 3 के तहत आती है. इसमें शुरुआती बेसिक सैलरी 21,700 रुपये होती है. कुल मिलाकर हर महीने करीब 28,000 से 32,000 रुपये तक सैलरी मिलती है. साथ ही सरकारी नौकरी के अन्य फायदे भी मिलते हैं.

