Advertisement
trendingNow13123903
Hindi Newsनौकरीलो भाई! आ गया UPSSSC Lekhpal Result, ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड; कटऑफ भी जारी

लो भाई! आ गया UPSSSC Lekhpal Result, ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड; कटऑफ भी जारी

Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission ने लेखपाल भर्ती 2026 के लिए PET रिजल्ट जारी कर दिया है. इस बार करीब 3.66 लाख उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना गया है. कुल 7,994 पदों के लिए यह भर्ती हो रही है और अब उम्मीदवारों को मेन्स परीक्षा की तैयारी करनी होगी.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 27, 2026, 07:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लो भाई! आ गया UPSSSC Lekhpal Result, ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड; कटऑफ भी जारी

UPSSSC ने लेखपाल भर्ती के लिए PET के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया है. इस बार कुल 3,66,712 उम्मीदवार मेन्स परीक्षा के लिए चुने गए हैं. 7,994 पदों के लिए लगभग हर एक सीट पर 46 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला देखने को मिला. लेखपाल की नौकरी उत्तर प्रदेश में काफी लोकप्रिय मानी जाती है. अच्छी सैलरी, सरकारी नौकरी की सुरक्षा और लंबे समय तक करियर के मौके की वजह से इस भर्ती में हर बार बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं. इस बार भी प्रतियोगिता काफी कड़ी रही. 

चेक करें रिजल्ट
उम्मीदवार अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं. इसके लिए वेबसाइट के रिजल्ट या नोटिस बोर्ड सेक्शन में जाएं. वहां लेखपाल रिजल्ट 2026 के लिंक पर क्लिक करें. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और जन्मतिथि डालें. इसके बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा, जिसे डाउनलोड भी किया जा सकता है.

कटऑफ मार्क्स भी जारी
इस बार PET के आधार पर कटऑफ भी जारी की गई है. सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी वर्ग के लिए कटऑफ 55.12 अंक रखी गई है. वहीं एसटी वर्ग के लिए कटऑफ 47.50 अंक तय की गई है. कटऑफ तय करते समय उम्मीदवारों की संख्या, पदों की संख्या और पेपर की कठिनाई को ध्यान में रखा गया.

Add Zee News as a Preferred Source

कितने पदों पर भर्ती
कुल 7,994 पदों पर भर्ती की जा रही है. इसमें 3,205 पद सामान्य वर्ग के लिए हैं. ओबीसी के लिए 2,158 पद, एससी के लिए 1679 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 792 पद और एसटी के लिए 160 पद रखे गए हैं. यह बंटवारा आरक्षण नियमों के अनुसार किया गया है.

मेन्स परीक्षा का नया पैटर्न
अब चुने गए उम्मीदवारों को मेन्स परीक्षा देनी होगी. परीक्षा की तारीख जल्द घोषित की जाएगी. इस परीक्षा में 100 सवाल होंगे और कुल 100 अंक होंगे. परीक्षा का समय 2 घंटे रहेगा. इस बार एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें गणित की जगह 10 नंबर का डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन जोड़ा गया है.

बता दें, जो उम्मीदवार मेन्स के लिए चुने गए हैं, उन्हें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. प्रतियोगिता काफी ज्यादा है, इसलिए समय का सही उपयोग करना जरूरी है. साथ ही आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें, ताकि परीक्षा से जुड़ी कोई भी जानकारी छूट न जाए.

सैलरी और नौकरी की खासियत
लेखपाल की पोस्ट Pay Level 3 के तहत आती है. इसमें शुरुआती बेसिक सैलरी 21,700 रुपये होती है. कुल मिलाकर हर महीने करीब 28,000 से 32,000 रुपये तक सैलरी मिलती है. साथ ही सरकारी नौकरी के अन्य फायदे भी मिलते हैं.

यह भी पढ़ें: UPSC Success Story: जिम्मेदारियों और सपनों के बीच संघर्ष... 9 घंटे की नौकरी, नहीं मानी हार; ऐसे बनीं श्वेता भारती IAS अधिकारी

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

UPSSSC Lekhpal Result

Trending news

हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
DNA
हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
DNA
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती
DNA
DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती
मनमर्जी से विदेशों में कदम भी नहीं रख सकते मुख्यमंत्री, किससे लेनी पड़ती है इजाजत?
CM Foreign Visit
मनमर्जी से विदेशों में कदम भी नहीं रख सकते मुख्यमंत्री, किससे लेनी पड़ती है इजाजत?
जनता को महंगाई का झटका, प्राइवेट डेयरियों ने बढ़ाए दूध और दही के दाम
Tamil Nadu
जनता को महंगाई का झटका, प्राइवेट डेयरियों ने बढ़ाए दूध और दही के दाम
मुंबई वालों को शोर से मिलेगी आजादी; कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहली बार लगे मैजिकल बैरियर
mumbai
मुंबई वालों को शोर से मिलेगी आजादी; कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहली बार लगे मैजिकल बैरियर
INX मीडिया केस में पी. चिदंबरम की बढ़ीं मुश्किलें, ED ने कोर्ट में पेश किया सैंक्शन
INX Media bribery case
INX मीडिया केस में पी. चिदंबरम की बढ़ीं मुश्किलें, ED ने कोर्ट में पेश किया सैंक्शन
बेंगलुरु में पारा 30 के पार, छूटे पसीने; क्या उत्तरी भारत में भी जल्दी चलेगी लू?
weather update
बेंगलुरु में पारा 30 के पार, छूटे पसीने; क्या उत्तरी भारत में भी जल्दी चलेगी लू?
डिजिटल क्लासरूम पंजाब शिक्षा क्रांति के प्रणालीगत सुधार का आधार हैं: हरजोत सिंह बैंस
Punjab Education Revolution
डिजिटल क्लासरूम पंजाब शिक्षा क्रांति के प्रणालीगत सुधार का आधार हैं: हरजोत सिंह बैंस