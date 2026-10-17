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UPSSSC PCS Vacancy: 1,784 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, लोअर PCS के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

UPSSSC PCS Vacancy: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है. यूपीएसएसएससी द्वारा लोअर पीसीएस भर्ती से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत कुल 1,784 पदों पर नियुक्ति की जाएगी.

Written BySimran Singh
Published: Oct 17, 2026, 06:25 AM IST|Updated: Oct 17, 2026, 06:47 AM IST
UPSSSC PCS Vacancy: 1,784 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, लोअर PCS के लिए कौन कर सकता है आवेदन?
Image Credit: UPSSSC lower PCS Recruitment

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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