UPSSSC PCS Vacancy: 1,784 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, लोअर PCS के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

UPSSSC Lower PCS Vacancy: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने कंबाइंड लोवर सबऑर्डिनेट सर्विसेज (Lower PCS) भर्ती 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. विज्ञापन संख्या: 26-परीक्षा/2026 के तहत प्रदेश के विभिन्न विभागों में कुल 1,784 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जल्द आवेदन प्रक्रिया को अपना सकेंगे. आयोग ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर लोअर पीसीएस भर्ती का नोटिफिकेशन 16 अक्टूबर 2026 को जारी किया है. आइए जानते हैं कि कब से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी और कौन आवेदन कर सकता है?