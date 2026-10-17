UPSSSC PCS Vacancy: 1,784 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, लोअर PCS के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

UPSSSC Lower PCS Vacancy: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने कंबाइंड लोवर सबऑर्डिनेट सर्विसेज (Lower PCS) भर्ती 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. विज्ञापन संख्या: 26-परीक्षा/2026 के तहत प्रदेश के विभिन्न विभागों में कुल 1,784 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जल्द आवेदन प्रक्रिया को अपना सकेंगे. आयोग ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर लोअर पीसीएस भर्ती का नोटिफिकेशन 16 अक्टूबर 2026 को जारी किया है. आइए जानते हैं कि कब से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी और कौन आवेदन कर सकता है?
यूपीएसएसएससी लोअर पीसीएस भर्ती 2026 के आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार अलग-अलग 12 तरह के 1,784 पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 10 नवंबर 2026 से होगी. योग्य उम्मीदवार UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म जमा कर सकेंगे. आवेदन करने की आखिरी तिथि 1 दिसंबर 2026 है.
विज्ञापन संख्या-26-परीक्षा/2026, संयुक्त अवर अधीनस्थ सेवा (इण्टरमीडिएट स्तरीय) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/26 का विज्ञापन । #upsssc #advtno26 https://t.co/ZMTatIeLZ1
— UPSSSC Official (@UpssscOfficial1) October 16, 2026
|नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि
|16 अक्टूबर 2026
|ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि
|10 नवंबर 2026
|आवेदन की अंतिम तिथि
|01 दिसंबर 2026
|आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि
|01 दिसंबर 2026
|आवेदन फॉर्म में सुधार करने की विंडो की अंतिम तिथि
|08 दिसंबर 2026
|आधिकारिक आवेदन पोर्टल
|upsssc.gov.in
उम्मीदवार पास UPSSSC PET 2025 परीक्षा का पास वैध स्कोरकार्ड होना जरूरी है. मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10+2 पास होना जरूरी है. कुछ स्पेशल पदों लिए टाइपिंग स्पीड या कंप्यूटर की नॉलेज होना जरूरी है. न्यूनतम आयु सीमा पदानुसार अलग-अलग है 18 साल या 21 साल होनी जरूरी है. अधिकतम आयु सीमा 40 साल है. सरकार के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
PET 2025 अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग
मुख्य लिखित परीक्षा
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 10 नवंबर 2026 से आवेदन का लिंक एक्टिव किया जाएगा, जिसके बाद योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं. आयोग की ओर से सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 25 रुपये तय किया गया है.