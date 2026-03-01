यूपी में सरकारी फार्मासिस्ट बनने का गोल्डन चांस! सिर्फ 25 रुपये में भरें फॉर्म, 560 पदों पर सीधी भर्ती

upsssc pharmacist recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए साल 2026 की सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSSC ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अंतर्गत फार्मासिस्ट के कुल 560 पदों पर सीधी भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. लंबे समय से फार्मेसी क्षेत्र में करियर बनाने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह एक गोल्डन चांस है, जिसका मकसद प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और भी आधुनिक और मजबूत बनाना है.

सबसे जरूरी बात यह है कि इस भर्ती में आवेदन की खिड़की 9 मार्च 2026 से खुलेगी और ये पूरी तरह से PET 2025 के स्कोरकार्ड पर आधारित होगी. महज 25 रुपये के आवेदन शुल्क के साथ शुरू होने वाली यह प्रक्रिया उन सभी के लिए खुली है जिन्होंने फार्मेसी में डिप्लोमा किया है और उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में पंजीकृत हैं.

अब सवाल ये उठता है क्या आप मुख्य परीक्षा की रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं. आइए, इस खबर में समझते हैं आवेदन की अंतिम तारीख, चयन प्रक्रिया के नियम और पे-लेवल पांच के अंतर्गत मिलने वाले शानदार वेतन की पूरी डिटेल को अच्छे से समझते हैं.

भर्ती की पूरी जानकारी

आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस भर्ती का नोटिफिकेशन 28 फरवरी 2026 को जारी किया गया है. ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 9 मार्च 2026 से होगी. आवेदन करने की अंतिम तारीख 29 मार्च 2026 तय की गई है. वहीं फॉर्म में संशोधन की आखिरी तारीख 5 अप्रैल 2026 रखी गई है. सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और दिव्यांग सभी के लिए फीस समान होगा. मुख्य परीक्षा के लिए चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को बाद में अलग से परीक्षा शुल्क देना होगा.

PET 2025 वाले ही कर सकते हैं आवेदन

इस भर्ती में वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनके पास पेट 2025 का वैध स्कोर कार्ड हो. जिन अभ्यर्थियों के अंक शून्य या नकारात्मक हैं. वे इस भर्ती के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे. योग्यता के तौर पर उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी में डिप्लोमा होना जरूरी है.

इसके साथ ही अभ्यर्थी का राज्य फार्मेसी काउंसिल उत्तर प्रदेश में पंजीकरण होना अनिवार्य रखा गया है. आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 40 साल होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों को नियमों के मुताबिक आयु में छूट दी जाएगी.

कितना होगा वेतन?

चयन प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट पर आधारित होगी. सबसे पहले पेट 2025 के अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. इसके बाद लिखित मुख्य परीक्षा आयोजित होगी. परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी. अंतिम चयन इसी प्रक्रिया के बाद किया जाएगा.

चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 5 के अंतर्गत वेतन मिलेगा. वेतनमान 5200 से 20200 रुपये और ग्रेड पे 2800 रुपये तय किया गया है. ये नौकरी स्थायी होगी. स्वास्थ्य विभाग में काम करने का अवसर मिलेगा. भविष्य के लिहाज से यह नौकरी सुरक्षित मानी जाती है.

इस वेबसाइट पर करें आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर पेट पंजीकरण संख्या और ओटीपी के जरिए लॉगिन करना होगा. फॉर्म भरते समय नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता और पंजीकरण से जुड़ी जानकारी सावधानी से भरनी होगी. दस्तावेज भी सही तरीके से अपलोड करना जरूरी होगा.

अगर किसी प्रकार की गलती हो जाती है. तो पांच अप्रैल तक सुधार का मौका मिलेगा. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तारीख का इंतजार न करें. समय रहते आवेदन पूरा कर लें ताकि किसी तकनीकी परेशानी से बचा जा सके.

