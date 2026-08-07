UPTET Result 2026: कभी भी जारी हो सकता है रिजल्ट, जानें जनरल से SC-ST कैटेगरी वाइज पासिंग मार्क्स

UPTET Result 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के बीच एक सवाल सबसे ज्यादा चर्चाओं में है और वो ये है कि यूपीटीईटी 2026 परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा? 3 और 4 जुलाई 2026 को आयोजित यूपीटीईटी में 17,70,714 उम्मीदवारों शामिल हुए थे. इस परीक्षा की प्रोविजनल आंसर शीट को जारी किया जा चुका है और ऑब्जेक्शन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है. ऐसे में अंतिम आंसर शीट और यूपीटीईटी परीक्षा के परिणामों का बेसब्री से उम्मीदवारों को इंतजार है.
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट कभी जारी किया जा सकता है. हालांकि, जब तक फाइनल आंसर की जारी नहीं होती है तो संभावित तिथि का जिक्र करना सही नहीं रहेगा. यूपीटीईटी रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर अगले सप्ताह तक जारी हो सकता है. रिजल्ट के जारी होने से पहले आइए जान लेते हैं कि कितने अंक लाने वाले उम्मीदवारों को पास माना जाएगा?
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को कुल 150 अंकों के सवाल के साथ आयोजित किया जाता है. कैटेगरी वाइज न्यूनतम अंक अलग है. जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को पास होने के लिए कम से कम 150 में 90 अंक लाने होंगे. इसका मतलब ये है कि 60 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार पास माने जाएंगे. जबकि, ओबीसी, एससी, एसटी और EWS कैटेगरी के वो उम्मीदवार परीक्षा में पास होंगे जो 150 में से न्यूनतम अंक 82 लेकर आएंगे. 55 फीसदी अंक हासिल करने वालों को एग्जाम में पास माना जाएगा.
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से UP TET रिजल्ट के साथ अंतिम उत्तर कुंजी 2026 को जारी किया जाएगा. इसके बाद उम्मीदवारों को ऑब्जेक्शन दर्ज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा. रिपोर्ट के अनुसार इस सप्ताह यूपी टीईटी परिणाम घोषित होंगे.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य है. वहीं, जो शिक्षक पहले से टीचिंग लाइन में है या जिन्हें टीचर की नौकरी करते-करते 5 साल या उससे ज्यादा साल हो गए हैं उनके लिए भी एससी के आदेश के तहत टीईटी या सीटीईटी पास करना जरूरी कर दिया है.