UPTET Result 2026: कभी भी जारी हो सकता है रिजल्ट, जानें जनरल से SC-ST कैटेगरी वाइज पासिंग मार्क्स

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को कुल 150 अंकों के सवाल के साथ आयोजित किया जाता है. कैटेगरी वाइज न्यूनतम अंक अलग है. जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को पास होने के लिए कम से कम 150 में 90 अंक लाने होंगे. इसका मतलब ये है कि 60 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार पास माने जाएंगे. जबकि, ओबीसी, एससी, एसटी और EWS कैटेगरी के वो उम्मीदवार परीक्षा में पास होंगे जो 150 में से न्यूनतम अंक 82 लेकर आएंगे. 55 फीसदी अंक हासिल करने वालों को एग्जाम में पास माना जाएगा.