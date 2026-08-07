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UPTET Result 2026: कभी भी जारी हो सकता है रिजल्ट, जानें जनरल से SC-ST कैटेगरी वाइज पासिंग मार्क्स

UPTET Result 2026: उत्तर प्रदेश में टीईटी पेपर-1 और पेपर-2 परीक्षाओं का आयोजन किया गया था जिसके रिजल्ट घोषित होने का इंतजार किया जा रहा है. उम्मीद है कि कभी भी यूपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जारी किया जा सकता है. आइए जान लेते हैं कि कितने अंक लाने वाले पास माने जाएंगे?

Written BySimran Singh
Published: Aug 07, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 06:43 PM IST
UPTET Result 2026: कभी भी जारी हो सकता है रिजल्ट, जानें जनरल से SC-ST कैटेगरी वाइज पासिंग मार्क्स
Image Credit: UPTET Result 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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