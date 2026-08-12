UTET 2026 आवेदन में सुधार के लिए आज से प्रक्रिया शुरू, 15 अगस्त की रात तक करें अप्लाई

Uttarakhand TET 2026 Correction Process: उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम (UTET) के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 14 जुलाई 2026 से होगी. जबकि, 9 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. इस परीक्षा का आयोजन कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की पात्रता के लिए किया जाएगा. आवेदन शुल्क भरने की अंतिम तिथि भी समाप्त हो गई है लेकिन उम्मीदवारों के पास आवेदन पत्र में सुधार करने का मौका है.