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UTET 2026 आवेदन में सुधार के लिए आज से प्रक्रिया शुरू, 15 अगस्त की रात तक करें अप्लाई

Uttarakhand TET 2026 Correction Process: उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (UTET) के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवारों के पास फॉर्म में सुधार करने का मौका है. 12 अगस्त 2026 से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है. 15 अगस्त तक आवेदन पत्र में सुधार कर सकते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 12, 2026, 07:27 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:39 AM IST
UTET 2026 आवेदन में सुधार के लिए आज से प्रक्रिया शुरू, 15 अगस्त की रात तक करें अप्लाई

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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