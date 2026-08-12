UTET 2026 आवेदन में सुधार के लिए आज से प्रक्रिया शुरू, 15 अगस्त की रात तक करें अप्लाई

Uttarakhand TET 2026 Correction Process: उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम (UTET) के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 14 जुलाई 2026 से होगी. जबकि, 9 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. इस परीक्षा का आयोजन कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की पात्रता के लिए किया जाएगा. आवेदन शुल्क भरने की अंतिम तिथि भी समाप्त हो गई है लेकिन उम्मीदवारों के पास आवेदन पत्र में सुधार करने का मौका है.
ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल में शिक्षक बनने के लिए यूटीईटी का फॉर्म भरा है और उन्हें उसमें किसी तरह का सुधार करना है तो 12 अगस्त से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. योग्य उम्मीदवार 15 अगस्त तक आवेदन पत्र में गलती सुधार सकते हैं. इस तारीख के बाद करेक्शन विंडो बंद हो जाएगी.
परिषद के सचिव विनोद कुमार ढौंडियाल का कहना है कि जिन उम्मीदवारों ने उत्तराखंड टीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है वो फॉर्म में नाम, पता, पिता का नाम, सब्जेक्ट, कैटेगरी आदि गलती में अगर कुछ सुधार करना चाहते हैं तो वो 15 अगस्त को रात 11.59 बजे तक करेक्शन कर सकते हैं. इस अंतिम तिथि के बाद फॉर्म में सुधार का मौका नहीं मिलेगा.
UTET 2026 के आवेदन फॉर्म में सुधार करने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं.
इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट uktet.com या ubse.uk.gov.in पर जा सकते हैं.
होमपेज पर 'UTET Candidate Login' या 'Applicant Login' लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और Password दर्ज करके लॉगिन कर लें.
करेक्शन ऑप्शन या एडिट फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करें.
जिन गलतियों को सुधार करना है उस गलती को सही कर लें.
लास्ट में फॉर्म को एक बार फिर से रिव्यू कर लें और आवेदन पत्र सबमिट कर दें.
आवेदन फॉर्म में सुधार के दौरान पहले दर्ज किया हुआ फोन नंबर या ईमेल आईडी बदलने की अनुमति नहीं होती है.
फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लें जिससे किसी तरह की कोई गलती न रह जाए.
अगर कैटेगर से संबंधित बदलाव कर रहे हैं तो उसके लिए शुल्क जमा करना होगा, पेमेंट करने के बाद ही फॉर्म सबमिट करें.
एक बार सब कुछ अच्छे से चेक करें, फॉर्म में सब सही होने की पुष्टि करने के बाद ही उसके फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करें.
संशोधन प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर से अपडेटेड आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें या फिर उसका PDF भी सेव कर सकते हैं.