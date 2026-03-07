20 बार के फेलियर के बाद भी नहीं मानी हार… सिलाई करने वाली मां के बेटे ने UPSC में गाड़ दिया झंडा

Advertisement
मध्य प्रदेश के चंदेरी के रहने वाले विवेक यादव की कहानी मेहनत और हिम्मत की मिसाल बन गई है. लगातार 20 परीक्षाओं में असफल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार Union Public Service Commission की परीक्षा पास कर आईपीएस अधिकारी बनने का सपना पूरा कर लिया है. इस सफलता के पीछे उनकी मां की कड़ी मेहनत और त्याग की बड़ी भूमिका रही है, जो सालों तक सिलाई-बुनाई करके बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाती रहीं.

 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Mar 07, 2026, 07:32 AM IST
मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर चंदेरी से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने कई युवाओं को नई उम्मीद दी है. यहां के रहने वाले विवेक यादव ने लगातार 20 प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई. उन्होंने देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक UPSC की परीक्षा पास कर आईपीएस बनने का सपना पूरा कर लिया.

मां की मेहनत से बना बेटे का भविष्य
विवेक की सफलता के पीछे उनकी मां का बड़ा योगदान रहा है. घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी मां ने कभी हार नहीं मानी. वह दिन-रात सिलाई और बुनाई का काम करती रहीं ताकि बेटे की पढ़ाई जारी रह सके. सिलाई मशीन पर बिताए गए उनके अनगिनत घंटे ही विवेक के सपने को पूरा करने की ताकत बन पाए.

20 असफलताओं के बाद भी नहीं मानी हार
विवेक का सफर बिल्कुल आसान नहीं था. उन्होंने अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में कुल 20 बार असफलता देखी. कई लोगों ने उनकी क्षमता पर सवाल भी उठाए लेकिन विवेक ने हर असफलता को सीख की तरह लिया. उन्होंने हार मानने के बजाय और ज्यादा मेहनत की और उनका 20वां प्रयास सफल रहा और उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली.

एक और मुश्किल आई सामने
परीक्षा पास करने के बाद भी उनकी राह में एक बड़ी परेशानी आ गई. फॉर्म भरते समय ओबीसी प्रमाण पत्र से जुड़ी तकनीकी समस्या की वजह से उन्हें अपने वर्ग का लाभ नहीं मिल पाया. अच्छे रैंक के बावजूद वह अपने पसंदीदा पद आईपीएस में नहीं जा सके और उन्हें Indian Railway Management Service में चयन मिला.

आखिरकार खाकी पहनने का सपना पूरा
ज्यादातर लोग रेलवे अधिकारी की नौकरी से ही संतुष्ट हो जाते लेकिन विवेक का सपना खाकी वर्दी पहनना था. इसलिए उन्होंने नौकरी करते हुए फिर से पढ़ाई शुरू की और एक बार फिर परीक्षा दी. आखिरकार उन्होंने सभी मुश्किलों को पार करते हुए आईपीएस अधिकारी बनने का सपना पूरा कर लिया.

युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा
विवेक यादव का कहना है कि उनकी सफलता का असली श्रेय उनकी मां को जाता है, जिन्होंने सिलाई मशीन पर अनगिनत घंटे बिताकर उनका साथ दिया. उनका मानना है कि किस्मत कभी-कभी देर कर सकती है, लेकिन जो इंसान हार नहीं मानता उसे कोई नहीं रोक सकता.  विवेक यादव की यह कहानी बताती है कि अगर इंसान हिम्मत नहीं हारता तो देर से ही सही उसे मंजिल जरूर मिलती है. कई बार असफल होने और रास्ते में कई मुश्किलें आने के बाद भी उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और आखिरकार आईपीएस अधिकारी बनकर अपने शहर और परिवार का नाम रोशन किया. आज उनकी यह कहानी सिर्फ चंदेरी ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और देश के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है.

यह भी पढ़ें: UPSC CSE 2025 Toppers List OUT: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अनुज अग्निहोत्री ने किया टॉप, यहां देखें टॉपर्स की पूरी लिस्ट

 

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं.

