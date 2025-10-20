Advertisement
WBHRB Recruitment 2025: जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के 403 पदों पर निकली भर्ती, इस दिन से पहले करें आवेदन, इतनी होगी सैलरी

WBHRB Recruitment 2025 Vacancy: वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड  (WBHRB) ने जनरल डयूटी मेडिकल ऑफिसर (GDMO) के 403 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 28 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 20, 2025, 03:33 PM IST
WBHRB Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड  (WBHRB) ने जनरल डयूटी मेडिकल ऑफिसर (GDMO) के 403 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 28 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वे लास्ट डेय से पहले आधिकारिक वेबसाइट hrb.wb.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. 

एजुकेशन क्वालिफिकेशन
अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से MBBS की डिग्री और अन्य पद के अनुसार निर्धारित योग्यता होनी चाहिए.

इतनी होगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 56,100 रुपये प्रति महीने होगी. 

आयु सीमा
उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 36 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क 210 रुपये का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है.

ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hrb.wb.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

ध्यान दें, उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

WBHRB Recruitment 2025

