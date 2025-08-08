Sarkari Naukri: यहां नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, जानें कब से शुरू होंगे आवेदन

WBHRB Recruitment Vacancy 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. पश्चिम बंगाल सरकार ने करीब तीन साल बाद विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड (WBHRB) ने मेडिकल के क्षेत्र में सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए नर्सिंग स्टाफ, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (GDMO) और असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 7 हजार पदों पर भर्ती निकाली है.

WBHRB द्वारा जारी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 13 अगस्त, 2025 को आधिकारिक वेबसाइट hrb.wb.gov.in पर सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 सितंबर, 2025 के दोपहर 2 बजे तक तय की गई है. इसलिए जो उम्मीदवार इस पद के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वो लास्ट डेट से पहले आधिकारिर वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर दें.

इन पदों पर निकली भर्ती-

असिस्टेंट प्रोफेसर - 621

नर्सिंग स्टाफ - 5080

डॉक्टर (GDMO) - 1227

राज्य सरकार द्वारा ये भर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के मकसद से निकाला गया है. सरकार द्वारा अंतिम बार साल 2022 में भर्ती निकली गई थी, जहां 1100 से ज्यादा मेडिकल अफसरों की नियुक्ति हुई थी. वहीं, अब नई भर्ती अभियान के मुताबिक, 1200 से ज्यादा डॉक्टर, 5000 से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ और 600 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाएगी. जारी पदों पर भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी आधिकारिक hrb.wb.gov.in पर जारी किए जाएंगे. इसलिए इच्छुक उम्मीदवार टाइम टू टाइम इससे जुड़ी नोटिफिकेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट विटिक करते रहें.

