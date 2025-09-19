Sarkari Naukri: WBPDCL में ओवरमैन और माइनिंग सिरदार के 209 पदों पर निकली भर्ती, 22 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन, बिना एग्जाम होगा सिलेक्शन

WBPDCL Recruitment 2025: सरकारी नौकरी करने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (WBPDCL) ने ओवरमैन और माइनिंग सिरदार के 209 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट wbpdcl.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जारी पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 22 सितंबर, 2025 से शुरू हो जाएगा और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो कैंडिडेट्स आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं.

इन 209 पदों पर निकली वैकेंसी

ओवरमैन - 65 पद Add Zee News as a Preferred Source

माइनिंग सिरदार - 144 पद

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 32 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 1 सितंबर, 2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

ये भी पढ़ें: TSLPRB Recruitment 2025: यहां ड्राइवर और लेबर के 1743 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास कर सकते हैं अप्लाई, इतनी होगी सैलरी

इतनी होगी सैलरी

पद सैलरी प्रति महीने HRA (मंथली) अलाउंस (मंथली) ओवरमैन 41,000 रुपए 5,890 रुपए 3,800 रुपए माइनिंग सिरदार 27,000 रुपए 3,750 रुपए 3,500 रुपए

चयन प्रक्रिया

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन बिना लिखित परीक्षा इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट wbpdcl.co.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फिर फॉर्म में सब्मिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

जानकारी के लिए बता दें, कैंडिडेट्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन, योग्यता या अन्य जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: PGCIL Recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, पावरग्रिड कॉर्पोरेशन में निकली भर्तियां, कल से शुरू होंगे आवेदन