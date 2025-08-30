WBSSC Recruitment 2025: 8वीं पास के लिए सरकारी नौकरी, पश्चिम बंगाल में नॉन टीचिंग स्टाफ के 8477 पदों पर वैकेंसी, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन
Advertisement
trendingNow12902637
Hindi Newsनौकरी

WBSSC Recruitment 2025: 8वीं पास के लिए सरकारी नौकरी, पश्चिम बंगाल में नॉन टीचिंग स्टाफ के 8477 पदों पर वैकेंसी, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन

WBSSC Recruitment 2025 Notification: पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (WBSSC) ने नॉन-टीचिंग स्टाफ के 8477 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 16 सितंबर से शुरू होंगे. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 30, 2025, 04:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WBSSC Recruitment 2025: 8वीं पास के लिए सरकारी नौकरी, पश्चिम बंगाल में नॉन टीचिंग स्टाफ के 8477 पदों पर वैकेंसी, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन

WBSSC Non-Teaching Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (WBSSC) ने सरकारी और सहायता प्राप्त सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में 8477 नॉन-टीचिंग स्टाफ की भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था. जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 16 सितंबर, 2025 से शुरू होंगे.  इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट wbssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2025 तय की गई है. ऐसे में जो उम्मीदवार आवेदन करने की सोच रहे हैं, वो लास्ट डेट से पहले आवेदन कर दें. 

इन 8477 पदों पर निकली वैकेंसी 

  • ग्रुप-C (क्लर्क) - 2,989 पद 

    Add Zee News as a Preferred Source

  • ग्रुप-D - 5,488 पद 

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास कम से कम 8वीं की डिग्री का होना अनिवार्य है. वहीं, अलग-अलग पदों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं और ग्रेजुएशन की डिग्री वाले भी आवेदन कर सकते हैं. 

आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

चयन प्रक्रिया
आवेदन करने वालों में से योग्य कैंडिडेट का चयन लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस के आधार पर किया जाएगा. 

रेलवे में नौकरी का सुनहरा मौका,3518 पदों पर निकली भर्ती,लास्ट डेट से पहले करें आवेदन

आवेदन शुल्क
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन फॉर्म को स्वीकार किया जाएगा. 
ग्रुप-C

  • जनरल, OBC - 140 रुपए 

  • SC, ST, PWD - 70 रुपए 

ग्रुप-D

  • जनरल, OBC - 120 रुपए 

  • SC, ST, PWD - 60 रुपए 

इतनी मिलेगी सैलरी 

  • ग्रुप-C (क्लर्क) : 22,700 से 26,000 रुपए प्रति महीने

  • ग्रुप-D : 20,050 रुपए प्रति महीने 

ऐसे करें आवेदन 
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट westbengalssc.com पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

  • इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

  • फिर फार्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

ऑयल इंडिया में निकली बंपर वैकेंसी,26 सितंबर से पहले करें आवेदन,2.2 लाख तक होगी सैलरी

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

WBSSC Recruitment 2025Sarkari Naukri

Trending news

आतंकियों का 'चलता-फिरता GPS', 29 साल बाद 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END
gurez encounter
आतंकियों का 'चलता-फिरता GPS', 29 साल बाद 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END
मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
Maharashtra
मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
विपक्ष-शासित 8 राज्यों ने जीएसटी सुधार का किया समर्थन, रखीं तीन अहम शर्तें
congress
विपक्ष-शासित 8 राज्यों ने जीएसटी सुधार का किया समर्थन, रखीं तीन अहम शर्तें
मदनी के 'लेटर बम' पर हिमंता का पलटवार, कहा- किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे इस्लामिक...
Himanta Biswa Sarma
मदनी के 'लेटर बम' पर हिमंता का पलटवार, कहा- किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे इस्लामिक...
Virar Collapse: 15 मिनट पहले आई कॉल, टल गया काल; 5 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे
Maharashtra
Virar Collapse: 15 मिनट पहले आई कॉल, टल गया काल; 5 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
Jammu and Kashmir
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Jammu and Kashmir
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
Maharashtra
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
रामबन में बादल फटने से 4 लोगों की मौत, कई लापता...बचाव कार्य में जुटी NDRF की टीम
undefined
रामबन में बादल फटने से 4 लोगों की मौत, कई लापता...बचाव कार्य में जुटी NDRF की टीम
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
today weather update
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
;