WBSSC Recruitment 2025: 8वीं पास के लिए सरकारी नौकरी, पश्चिम बंगाल में नॉन टीचिंग स्टाफ के 8477 पदों पर वैकेंसी, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन

WBSSC Non-Teaching Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (WBSSC) ने सरकारी और सहायता प्राप्त सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में 8477 नॉन-टीचिंग स्टाफ की भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था. जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 16 सितंबर, 2025 से शुरू होंगे. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट wbssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2025 तय की गई है. ऐसे में जो उम्मीदवार आवेदन करने की सोच रहे हैं, वो लास्ट डेट से पहले आवेदन कर दें.

इन 8477 पदों पर निकली वैकेंसी

ग्रुप-C (क्लर्क) - 2,989 पद Add Zee News as a Preferred Source

ग्रुप-D - 5,488 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास कम से कम 8वीं की डिग्री का होना अनिवार्य है. वहीं, अलग-अलग पदों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं और ग्रेजुएशन की डिग्री वाले भी आवेदन कर सकते हैं.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

आवेदन करने वालों में से योग्य कैंडिडेट का चयन लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस के आधार पर किया जाएगा.

रेलवे में नौकरी का सुनहरा मौका,3518 पदों पर निकली भर्ती,लास्ट डेट से पहले करें आवेदन

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन फॉर्म को स्वीकार किया जाएगा.

ग्रुप-C

जनरल, OBC - 140 रुपए

SC, ST, PWD - 70 रुपए

ग्रुप-D

जनरल, OBC - 120 रुपए

SC, ST, PWD - 60 रुपए

इतनी मिलेगी सैलरी

ग्रुप-C (क्लर्क) : 22,700 से 26,000 रुपए प्रति महीने

ग्रुप-D : 20,050 रुपए प्रति महीने

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट westbengalssc.com पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फिर फार्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

ऑयल इंडिया में निकली बंपर वैकेंसी,26 सितंबर से पहले करें आवेदन,2.2 लाख तक होगी सैलरी