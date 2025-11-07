WBSSC Recruitment 2025: सरकारी नौकरी पाने का मौका! यहां नॉन-टीचिंग स्टाफ की जरूरत, 8000+ पदों पर भर्ती आवेदन शुरू

WBSSC Non-Teaching Recruitment 2025: क्या आपकी उम्र 40 साल तक हो चुकी है. एक उम्मीद अभी भी सरकारी नौकरी हासिल करने की है? या सिर्फ पढ़ाई-लिखाई 8वीं, 10वीं या ग्रेजुएशन तक हुई है? सरकारी नौकरी पाने के लिए भर्ती के निकलने का इंतजार कर रहे हैं? अगर हां, तो अब इंतजार खत्म हुआ पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (WBSSC) में कई पदों पर भर्ती की जा रही है. यहां पर नॉन टीचिंग पद इतने सारे खाली हैं कि आपको आपके हिसाब की शायद कोई नौकरी मिल ही जाएगी. आइए जानते हैं कि WBSSC में किन पदों पर बिना इंटरव्यू के भर्ती की जा रही है?

किस पद पर कितनी भर्ती?

पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने नॉन-टीचिंग स्टाफ के 8477 पदों पर भर्ती निकाली है. इसमें 2989 क्लर्क (ग्रुप C) और 5488 सपोर्ट स्टाफ (ग्रुप D) के पदों पर भर्ती होगी. 3 दिसंबर 2025 तक आवेदन करने का मौका मिलेगा. बिना इंटरव्यू के सिर्फ लिखित एग्जाम और स्किल टेस्ट के माध्यम से जॉब लग सकती है.

किन योग्यता की जरूरत?

ग्रुप C के आवेदन के लिए 12वीं पास या ग्रेजुएशन जरूरी है.

ग्रुप D के आवेदन के लिए 8वीं या 10वीं पास जरूरी है.

न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 40 साल होनी जरूरी है.

क्या है आवेदन शुल्क?

जनरल, OBC और EWS वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 400 रुपये है. जबकि, SC, ST और PH वर्ग के उम्मीदवार के लिए 150 रुपये की आवेदन फीस है. आवेदन के पेमेंट की प्रक्रिया ऑनलाइन अपनानी होगी.

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट westbengalssc.com पर जाएं. होमपेज पर ‘नॉन-टीचिंग भर्ती’ का लिंक दिखेगा उस पर क्लिक करें. इसके बाद ‘WBSSC Teachers Recruitment’ लिंक पर क्लिक करें. स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा, मांगी जा रही डिटेल्स एंटर करें. आवेदन शुल्क को जमा करने के बाद मांगे जा रहे दस्तावेज को जमा कर दें. एक बार फॉर्म को फिर से पढ़ लें और फिर सभी जानकारी सही होने पर आवेदन पत्र सबमिट करें. कन्फर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें और आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं.

कितनी मिलेगी सैलरी?

WBSSC में क्लर्क, एडमिन, मल्टी-टास्किंग, लैब असिस्टेंट समेत अन्य स्टाफ भूमिका पदों पर भर्ती होगी. चयनित उम्मीदवार की प्रतिमाह 26,605 से 29,905 रुपये तक की सैलरी वाली नौकरी लग सकती है. इसके अलावा DA, HRA, मेडिकल अलाउंस जैसे अन्य सुविधा भी दी जाएगी.

