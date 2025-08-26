Sarkari Naukri: यहां स्पेशल एजुकेशन टीचर के 1941 पदों पर निकली भर्ती, आज ही करें आवेदन, जानें पूरी डिटेल्स
WBSSC Recruitment 2025: पश्चिम बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमिशन ने स्पेशल एजुकेशन टीचर के 1941 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट westbengalssc.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 26, 2025, 06:31 PM IST
WBSSC Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर के साथ सुनहरा मौका सामने आया है. पश्चिम बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन (WBSSC) ने स्पेशल एजुकेशन टीचर के 1941 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है. जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट wbssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 21 अगस्त, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 सितंबर, 2025 निर्धारित किया गया है. ऐसे में जो कैंडिडेट अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वो लास्ट डेट से पहले आवेदन कर दें. वहीं, भर्ती का डिटेल्ड नोटिफिकेशन 31 अगस्त को जारी किया जाएगा. 

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) सर्टिफिकेट का होना जरूरी है. 

आयु सीमा 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

चयन प्रक्रिया
अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों में से योग्य का चयन टीईटी स्कोर के आधार पर किया जाएगा. 

आवेदन शुल्क
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन फॉर्म को स्वीकार किया जाएगा. 

  • जनरल, OBC, EWS - 500 रुपए

  • SC, ST, PWD - 200 रुपए

ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करना होगा. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट westbengalssc.com पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • फिर फॉर्म में मांगे गए जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • फिर फॉर्म को चेक करने के बाद सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

