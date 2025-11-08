Advertisement
WBSSC SLST 2025 Result Out: असिस्टेंट टीचर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट

WBSSC SLST 2025 Result Check Process: पश्चिम बंगाल स्कूल के सिलेक्शन टेस्ट परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है. 35 हजार से ज्यादा असिस्टेंट टीचर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी. परीक्षा देने वाले उम्मीदवार का नाम मेरिट लिस्ट में है या नहीं, आइए फटाफट जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 08, 2025, 02:27 PM IST
WBSSC SLST 2025 Result Check Process: पश्चिम बंगाल कर्मचारी चयन आयोग (West Bengal Staff Selection Commission) की ओर से 7 सितंबर से 14 सितंबर 2025 तक अलग-अलग परीक्षा सेंटर में स्कूल लेवल सिलेक्शन टेस्ट (SLST) को आयोजित किया गया था. इसमें शामिल होने वाले उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है. कुल 35,726 असिस्टेंट टीचर पदों के भर्ती के लिए इस परीक्षा को आयोजित किया गया था. पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने स्कूल लेवल सिलेक्शन टेस्ट के रिजल्ट को जारी कर दिया गया है. ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट को चेक कर सकते हैं. आइए फटाफट चेक कर लेते है कि कैसे रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

कैसे चेक करें रिजल्ट?

  1. पश्चिम बंगाल कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट- westbengalssc.com पर जाएं.
  2. होमपेज पर ‘WBSSC SLST Result 2025’ शो होगा उस पर क्लिक कर दें.
  3. इसके बाद रोल नंबर और पासवर्ड को एंटर करके लॉगिन करें.
  4. स्क्रीन पर असिस्टेंट टीचर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट शो हो जाएगा.
  5. परीक्षा में पास हुए उम्मीदवार की पूरी लिस्ट का PDF शो होगा जिसे डाउनलोड कर लें.
  6. इसके बाद पीडीएफ को ओपन करें और Ctrl + F का इस्तेमाल करके अपना रोल नंबर सर्च करें.

लिस्ट में नाम होने पर आप परीक्षा में पास माने जाएंगे और आगे की प्रक्रिया को अपना सकते हैं. इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों के लिए चयन का दूसरा स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. ये परीक्षा 14 सितंबर को आयोजित की गई थी जिसे 478 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया था. नवंबर महीने के तीसरे हफ्ते में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस भी पूरा कर लिया जाएगा. इसके बाद इंटरव्यू लिस्ट जारी होगी और आखिर में फाइनल मेरिट लिस्ट के तहत चयन किया जाएगा.

WBSSC SLST 2025 Result

