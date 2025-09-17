WBSSC SLST उत्तर कुंजी 2025 जारी, फटाफट यहां से करें डाउनलोड; जानें Step By Step प्रोसेस
WBSSC SLST उत्तर कुंजी 2025 जारी, फटाफट यहां से करें डाउनलोड; जानें Step By Step प्रोसेस

WBSSC SLST Answer Key 2025 Released: पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की ओर से राज्य स्तरीय चयन परीक्षा की उत्तर कुंजी को जारी कर दिया गया है. आइए फटाफट से आंसर की डाउनलोड प्रोसेस जान लेते हैं.

Sep 17, 2025
WBSSC SLST Answer Key 2025 Download Process: पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) के राज्य स्तरीय चयन परीक्षा (SLST) की उत्तर कुंजी जारी होने का इंतजार कर रहे हैं? अगर हां, तो जल्दी से इसे चेक कर लीजिए. बंगाली, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, नेपाली, भूगोल, हिंदी, इतिहास, भौतिक विज्ञान, तेलुगु, उर्दू जैसे 11 विषयों के लिए उत्तर कुंजी को जारी कर दिया है. 7 सितंबर और 14 सितंबर को आयोजित पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के राज्य स्तरीय चयन परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए आंसर की जारी कर दिया गया है. आधिकारिक वेबसाइट से 11 विषयों की उत्तर कुंजी 2025 को डाउनलोड कर सकते हैं, आइए इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

WBSSC SLST Answer Key 2025 डाउनलोड प्रोसेस

WB SSC SLST उत्तर कुंजी 2025 को देखने या डाउनलोड के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं. यहां आपको WBSSC SLST उत्तर कुंजी का PDF लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करने के बाद उत्तर कुंजी डाउनलोड हो जाएगी. आप चाहें तो WB SLST उत्तर कुंजी को ऑनलाइन देख भी सकते हैं. PDF को डाउनलोड करने के अलावा प्रिंट आउट निकालने का मौका भी मिलेगा.

WBSSC SLST Answer Key 2025: स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट- westbengalssc.com पर जाएं.
  2.  उस सवाल को चुनें जिन पर आप आपत्ति उठाना चाहते हैं.
  3. जवाब और सहायक दस्तावेज पीडीएफ को सबमिट कर दें.
  4. WB SSC SLST उत्तर कुंजी आपत्ति विंडो फीस की पेमेंट करें.
  5. सबमिट पर क्लिक करने के बाद WBSSC SLST उत्तर कुंजी का PDF दिखेगा.
  6. आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

WB SSC SLST उत्तर कुंजी 2025 को डाउनलोड करने के लिए आप इस लिंक (WBSSC SLST Answer Key 2025 Download) पर क्लिक कर सकते हैं. WB SSC SLST फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी होने के बाद ऑफिशियल पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएंगे.

ये भी पढ़ें- AMU Recruitment 2025: आखिरी मौका! अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में निकली भर्ती के लिए जल्दी करें आवेदन, जानें Apply प्रोसेस

