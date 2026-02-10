Sarkari Naukri: 40000 से ज्यादा भर्तियां... 15 फरवरी से पहले सरकारी नौकरी के लिए आवेदन का मौका, फटाफट जानें अप्लाई प्रोसेस

Weekly Employment 11 to 15 February 2026: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए ये सप्ताह कई मौका लेकर आ रहा है. 40000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए आवेदन की तारीख नजदीक है. ऐसे उम्मीदवार जो सरकारी नौकरी चाहते हैं और आवेदन निकलने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका आ चुका है. अलग-अलग डिपार्टमेंट और योग्यता वालों के लिए सरकारी नौकरी निकली है और उसके लिए आवेदन की लास्ट डेट इस सप्ताह की है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी के लिए भर्ती फॉर्म भर सकते हैं. बिना देरी किए फटाफट से आइए जान लेते हैं कि 15 फरवरी से पहले कहां-कहां आवेदन कर सकते हैं और किस पद पर कितनी भर्ती है?

RSSB Vacancy: 13 फरवरी है लास्ट डेट

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा एलडीसी ग्रेड-II और जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती की जा रही है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. लगभग 7 बड़े विभागों में भर्ती की जाएगी. कुल 10644 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 13 फरवरी 2026 है. अगर आप भी राजस्थान के किसी सरकारी विभाग में नौकरी तलाश रहे हैं तो योग्यता के मुताबिक आवेदन कर सकते हैं.

Indian Post Vacancy: 14 फरवरी है आखिरी दिन

भारतीय डाक विभाग में भी भर्ती निकली हुई है. 10वीं पास योग्यता वाले भी सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं. 28740 से ज्यादा पदों पर डाक विभाग में भर्ती निकली है. यहां ग्रामीण डाक सेवक (GDS), असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर (ABPM) और ब्रांच पोस्ट मास्टर पदों पर भर्ती की जा रही है जिसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 14 फरवरी 2026 है. ऑफिशियल वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

Bank and HSSC Vacancy: 15 फरवरी है आवेदन की लास्ट डेट

15 फरवरी को दो अलग-अलग विभाग और पदों पर भर्ती की जा रही है. बैंक में नौकरी हासिल करने के इच्छुक के लिए इंडिया एक्जिम बैंक में डिप्टी मैनेजर (DM) और (बैंकिंग ऑपरेशन) के कुल 20 पद खाली हैं. ग्रेजुएशन के साथ 3 साल का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. जबकि, हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (HSSC) की ओर से 3112 पदों पर भर्ती की जा रही है. ग्रुप सी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्वालीफाई करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए संबंधित विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

