Weekly Employment: रेलवे, बैंकिंग, BSF, गार्ड से लेकर सफाई वालों के लिए सरकारी नौकरियां, जानें 21 सितंबर तक कहां और कैसे करें आवेदन
Advertisement
trendingNow12921605
Hindi Newsनौकरी

Weekly Employment: रेलवे, बैंकिंग, BSF, गार्ड से लेकर सफाई वालों के लिए सरकारी नौकरियां, जानें 21 सितंबर तक कहां और कैसे करें आवेदन

Weekly Employment 15 to 21 September 2025: इस सप्ताह सोच लिया है कि सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करके रहेंगे तो आपके पास अच्छा मौका है. 10वीं से ग्रेजुएशन तक वालों के लिए अलग-अलग जगह पद खाली हैं, आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 14, 2025, 01:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Weekly Employment: रेलवे, बैंकिंग, BSF, गार्ड से लेकर सफाई वालों के लिए सरकारी नौकरियां, जानें 21 सितंबर तक कहां और कैसे करें आवेदन

Weekly Employment 15 to 21 September 2025: अगर इस सप्ताह आप नौकरी की तलाश में हैं तो 21 सितंबर से पहले कुछ जगहों पर आवेदन करने का मौका है. सरकारी नौकरी के लिए भारतीय सेना, बैंकिंग सेक्टर, सिक्योरिटी गार्ड समेत सफाई कर्मचारियों के लिए सरकारी नौकरी पाने का खास मौका है. अलग-अलग जगह पर वैकेंसी निकली हुई है और आप आवेदन कर सकते हैं. 15 सितंबर से 21 सितंबर के बीच कहां, कैसे और कौन सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है? आइए साप्ताहिक रोजगार की लिस्ट जानते हैं.

BSF RO Recruitment 2025

बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) की ओर कुल 1121 पदों पर भर्ती निकाली गई है. हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर (RO) और रेडियो मैकेनिक (RM) के लिए आवेदन करने वाले इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन पत्र उपलब्ध है जहां से अप्लाई कर सकते हैं. 12वीं पास छात्र जिन्होंने फिजिक्स या केमेस्ट्री या मैथ्स से संबंधित पढ़ाई की है वो अप्लाई कर सकते हैं. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने 10वीं की है लेकिन 2 साल का आईटीआई डिप्लोमा है वो भी आवेदन के लिए एलिजिबल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

AAI JE Recruitment 2025

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) की ओर कुल 976 पदों पर भर्ती निकाली गई है. जूनियर एग्जीक्यूटिव के पद के लिए योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. चयन प्रक्रिया के दौरान GATE स्कोर को देखा जाएगा. आप www.aai.aero पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए AAI JE भर्ती के नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

Indian Railway Recruitment 2025

भारतीय रेलवे की ओर से कुल 2865 अप्रेंटिस की भर्ती की जा रही है जिसकी आवेदन प्रक्रिया चालू है. ऐसे लोग जो अपना करियर रेलवे में बनना चाहते हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC) पश्चिम-मध्य रेलवे (WCR) की ऑफिशियल वेबसाइट- wcr.indianrailways.gov.in पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. अप्रेंटिसशिप के पूरे होने पर जॉब ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं जो भविष्य में काम आ सकता है.

BRBNMPL Recruitment 2025

इंडियन रिजर्व बैंक की नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कुल 88 पदों पर भर्ती निकाली है. डिप्टी मैनेजर और प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड I (ट्रेनी) पद पर भर्ती के लिए अप्लाई करने वाले BRBNMPL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं. 10वीं और ग्रेजुएट लोगों पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. योग्यता देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट brbnmpl.co.in पर जा सकते हैं.

RGU Recruitment 2025

सरकारी यूनिवर्सिटी में कुल 34 भर्तियां निकाली गई है जिनमें ड्राइवर, सफाई वाले, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड और हैंडीमेन जैसे पदों पर भर्ती की जा रही है. अरुणाचल प्रदेश के राजीव गांधी विश्वविद्यालय जाकर अप्लाई कर सकते हैं. आवेदन पत्र को new.rgu.ac.in से डाउनलोड करके भरने के बाद  ntrecruitments@rgu.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Sarkari Naukri: 12वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरी, सिर्फ 34 पदों पर भर्ती; जल्दी ऐसे करें अप्लाई

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Weekly EmploymentSarkari Naukri

Trending news

गुजरात के भरूच में लगी भीषण आग, धुएं से काला हुआ आसमान; देखें वीडियो
Fire Breaks Out In Bharuch
गुजरात के भरूच में लगी भीषण आग, धुएं से काला हुआ आसमान; देखें वीडियो
इस बार पहले जैसी नहीं होगी ठंड, हल्के में लेने की कोशिश पड़ जायगी भारी
weather update
इस बार पहले जैसी नहीं होगी ठंड, हल्के में लेने की कोशिश पड़ जायगी भारी
आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा...छुट्टी के लिए किया मैसेज, घर पहुंचा बॉस, देखकर अटक गई सांसें
Leave Message to boss
आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा...छुट्टी के लिए किया मैसेज, घर पहुंचा बॉस, देखकर अटक गई सांसें
मैं दिमाग से हर महीने कमाता हूं 200 करोड़... गडकरी ने क्यों कही ये बात?
Ethanol Controversy
मैं दिमाग से हर महीने कमाता हूं 200 करोड़... गडकरी ने क्यों कही ये बात?
बंटवारे का जिम्मेदार मुसलमान नहीं, सावरकर...,' गोडसे को लेकर NCERT पर भी भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
बंटवारे का जिम्मेदार मुसलमान नहीं, सावरकर...,' गोडसे को लेकर NCERT पर भी भड़के ओवैसी
सुसाइड पर सुसाइड...कांग्रेस में क्या हो रहा? प्रियंका के वायनाड पहुंचते ही हुआ कांड
Kerala Congress
सुसाइड पर सुसाइड...कांग्रेस में क्या हो रहा? प्रियंका के वायनाड पहुंचते ही हुआ कांड
तेज हुई तेजस की उड़ान, अक्टूबर में क्या होने वाला है जो खून के आंसू रोने लगा PAK
Tejas
तेज हुई तेजस की उड़ान, अक्टूबर में क्या होने वाला है जो खून के आंसू रोने लगा PAK
LIVE: मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं लेकिन दूसरों का अपमान बर्दाश्त नहीं होता- पीएम मोदी
breaking news
LIVE: मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं लेकिन दूसरों का अपमान बर्दाश्त नहीं होता- पीएम मोदी
हिमंता और योगी को ओवैसी की खुली चुनौती, कहा- हिम्मत है तो बस कह के दिखा दें ये बात
IND vs Pak
हिमंता और योगी को ओवैसी की खुली चुनौती, कहा- हिम्मत है तो बस कह के दिखा दें ये बात
धीरे-धीरे थमने लगा मानसून, यहां मिलेगी बारिश से राहत, पहाड़ों में अब भी अलर्ट जारी
Weather
धीरे-धीरे थमने लगा मानसून, यहां मिलेगी बारिश से राहत, पहाड़ों में अब भी अलर्ट जारी
;