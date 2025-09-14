Weekly Employment: रेलवे, बैंकिंग, BSF, गार्ड से लेकर सफाई वालों के लिए सरकारी नौकरियां, जानें 21 सितंबर तक कहां और कैसे करें आवेदन

Weekly Employment 15 to 21 September 2025: अगर इस सप्ताह आप नौकरी की तलाश में हैं तो 21 सितंबर से पहले कुछ जगहों पर आवेदन करने का मौका है. सरकारी नौकरी के लिए भारतीय सेना, बैंकिंग सेक्टर, सिक्योरिटी गार्ड समेत सफाई कर्मचारियों के लिए सरकारी नौकरी पाने का खास मौका है. अलग-अलग जगह पर वैकेंसी निकली हुई है और आप आवेदन कर सकते हैं. 15 सितंबर से 21 सितंबर के बीच कहां, कैसे और कौन सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है? आइए साप्ताहिक रोजगार की लिस्ट जानते हैं.

BSF RO Recruitment 2025

बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) की ओर कुल 1121 पदों पर भर्ती निकाली गई है. हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर (RO) और रेडियो मैकेनिक (RM) के लिए आवेदन करने वाले इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन पत्र उपलब्ध है जहां से अप्लाई कर सकते हैं. 12वीं पास छात्र जिन्होंने फिजिक्स या केमेस्ट्री या मैथ्स से संबंधित पढ़ाई की है वो अप्लाई कर सकते हैं. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने 10वीं की है लेकिन 2 साल का आईटीआई डिप्लोमा है वो भी आवेदन के लिए एलिजिबल हैं.

AAI JE Recruitment 2025

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) की ओर कुल 976 पदों पर भर्ती निकाली गई है. जूनियर एग्जीक्यूटिव के पद के लिए योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. चयन प्रक्रिया के दौरान GATE स्कोर को देखा जाएगा. आप www.aai.aero पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए AAI JE भर्ती के नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

Indian Railway Recruitment 2025

भारतीय रेलवे की ओर से कुल 2865 अप्रेंटिस की भर्ती की जा रही है जिसकी आवेदन प्रक्रिया चालू है. ऐसे लोग जो अपना करियर रेलवे में बनना चाहते हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC) पश्चिम-मध्य रेलवे (WCR) की ऑफिशियल वेबसाइट- wcr.indianrailways.gov.in पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. अप्रेंटिसशिप के पूरे होने पर जॉब ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं जो भविष्य में काम आ सकता है.

BRBNMPL Recruitment 2025

इंडियन रिजर्व बैंक की नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कुल 88 पदों पर भर्ती निकाली है. डिप्टी मैनेजर और प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड I (ट्रेनी) पद पर भर्ती के लिए अप्लाई करने वाले BRBNMPL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं. 10वीं और ग्रेजुएट लोगों पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. योग्यता देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट brbnmpl.co.in पर जा सकते हैं.

RGU Recruitment 2025

सरकारी यूनिवर्सिटी में कुल 34 भर्तियां निकाली गई है जिनमें ड्राइवर, सफाई वाले, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड और हैंडीमेन जैसे पदों पर भर्ती की जा रही है. अरुणाचल प्रदेश के राजीव गांधी विश्वविद्यालय जाकर अप्लाई कर सकते हैं. आवेदन पत्र को new.rgu.ac.in से डाउनलोड करके भरने के बाद ntrecruitments@rgu.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं.

