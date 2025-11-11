Advertisement
Weekly Employment: ये ही सप्ताह आखिरी! सरकारी नौकरी भर्ती के लिए फटाफट करें आवेदन, जानें कहां-कहां वैकेंसी

Weekly Employment 2025: क्या आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं? अगर हां, तो देर किस बात की है. अलग-अलग क्षेत्र में भर्ती के लिए आवेदन चल रहा है और अप्लाई की आखिरी तारीख इस हफ्ते में रहेगी, आइए फटाफट से वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं.

Nov 11, 2025
Weekly Employment 2025: सरकारी नौकरी हर कोई पाना चाहते हैं. अपनी योग्यता के अनुसार ज्यादातर लोगों की इच्छा होती है कि उन्हें उनके हिसाब से एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी हासिल हो जाए. हालांकि, कुछ सरकारी भर्तियां ऐसी हैं जिसके लिए एग्जाम देना जरूरी होता है तो कुछ ऐसी नौकरी भी होती है जो बिना परीक्षा के हो सकती है. इस सप्ताह खुफिया विभाग से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकारी नौकरियां हैं. आइए जानते हैं कि किस भर्ती के लिए कौन सी तारीख आवेदन की लास्ट डेट हो सकती है?

BEML Recruitment

भारत की सरकारी कंपनी बीईएमएल लिमिटेड में जूनियर एग्जीक्यूटिव की भर्ती की जा रही है. 100 पदों पर योग्य कैंडिडेट्स की नियुक्ति होगी. 12 नवंबर तक ऑनलाइन प्रक्रिया को अपना सकते हैं. जबकि, 15 नवंबर और 16 नवंबर को वॉक इन इंटरव्यू के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट bemlindia.in पर जा सकते हैं.

Indian Army Recruitment

भारतीय सेना भर्ती के लिए मौका अच्छा है. 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम (TES-55) के तहत आवेदन कर सकते हैं. 12वीं पास और जेईई मेंस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. 90 पदों पर भर्ती की जा रही है. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन अपना सकते हैं.

TSC Recruitment

बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन (BTSC) की ओर से जूनियर इंजीनियर पद के लिए भर्ती की जा रही है. 2747 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके तहत 15 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. बीई/बीटेक की डिग्री जैसी योग्यता का होना जरूरी है.

RSSB Jamadar Recruitment

अगर आप सिर्फ 12वीं तक ही पढ़े-लिखे हैं और सरकारी नौकरी चाहते हैं तो लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से वैकेंसी निकाली गई है. इसके तहत राजस्थान में जमादार की भर्ती की जा रही है जिसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 15 नवंबर 2025 है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं और अन्य जानकारी हासिल कर सकते हैं.

Intelligence Department Recruitment 2025

खुफिया विभाग भर्ती 2025 के तहत असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड II/टेक (ACIO Tech) के लिए आवेदन शुरू है. इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा 258 पदों पर भर्ती की जाएगी. इस सरकारी नौकरी के लिए आवेदन की लास्ट डेट 16 नवंबर 2025 है. किसी तरह की कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी. अधिक जानकारी इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है.

TISS Assistant Professor Vacancy

शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नौकरी भर्ती की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का अच्छा मौका है. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (TISS) में भर्ती निकली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार असिस्टेंट प्रोफेसर पद भर्ती के लिए ऑफिशियल वेबसाइट tiss.ac.in पर आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 16 नवंबर 2025 है. TISS की ऑफिशियल वेबसाइट से अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- IBPS Clerk Prelims Result 2025: आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट कब तक होगा जारी? जानें स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने का प्रोसेस

