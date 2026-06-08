/Weekly Employment: इस हफ्ते की 5 बड़ी सरकारी भर्तियां... रविवार से पहले कर लें अप्लाई, जानें वैकेंसी से जुड़ी सभी डिटेल्स

Weekly Employment 9 to 15 June 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए ये सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण है. देशभर में कई युवा सरकारी नौकरी पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और इसके लिए लगातार तैयारी कर रहे हैं. जून का यह सप्ताह उनके लिए खास अवसर लेकर आया है, क्योंकि भारतीय सेना, UPSC, भारतीय रेलवे और बैंकों समेत कई बड़ी भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया इसी दौरान समाप्त हो रही है. अगर आप भी इन भर्तियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो लास्ट डेट निकलने से पहले जल्द अप्लाई करें, वरना ये मौका हाथ से निकल सकता है. आज हम आपको 5 बड़ी सरकारी भर्तियों और उनकी अंतिम तिथियों की जानकारी दे रहे हैं, आइए जानते हैं.