/Weekly Employment: इस हफ्ते की 5 बड़ी सरकारी भर्तियां... रविवार से पहले कर लें अप्लाई, जानें वैकेंसी से जुड़ी सभी डिटेल्स

Weekly Employment 9 to 15 June 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए ये सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण है. देशभर में कई युवा सरकारी नौकरी पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और इसके लिए लगातार तैयारी कर रहे हैं. जून का यह सप्ताह उनके लिए खास अवसर लेकर आया है, क्योंकि भारतीय सेना, UPSC, भारतीय रेलवे और बैंकों समेत कई बड़ी भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया इसी दौरान समाप्त हो रही है. अगर आप भी इन भर्तियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो लास्ट डेट निकलने से पहले जल्द अप्लाई करें, वरना ये मौका हाथ से निकल सकता है. आज हम आपको 5 बड़ी सरकारी भर्तियों और उनकी अंतिम तिथियों की जानकारी दे रहे हैं, आइए जानते हैं.
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से कुल 845 पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसमें संयुक्त रक्षा सेवाएं (CDS-II) के 451 और NDA के 394 पदों पर वैकेंसी है. इसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 9 जून है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपना कर संबंधित भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए योग्य माना जाएगा.
उत्तर प्रदेश में टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप C पदों पर भर्ती निकाली गई है. इस नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 2759 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है. इसके तहत कृषि/बागवानी/गृह विज्ञान/सामुदायिक विज्ञान/वानिकी या B.Sc. या फिर कृषि अभियांत्रिकी या B.E/B.Tech की डिग्री है वो उम्मीदवार इस पद भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. UP PET-2025 परीक्षा में सफल होना जरूरी है. आवेदन के लिए 11 जून 2026 तक UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जा सकते हैं.
भारतीय सेना की 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम (TES) जनवरी 2027 बैच के लिए आवेदन की लास्ट डेट 12 जून 2026 है. कक्षा 12वीं में केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स में 60% या उससे ज्यादा अंक हासिल करने वाले उम्मीदवार योग्य हैं. इसके अलावा वो भी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने JEE Mains 2026 परीक्षा दी है. इस भर्ती के तहत कुल 90 पद खाली है और SSB इंटरव्यू, JEE रैंक और मेडिकल टेस्ट आदि के बाद चयन किया जाएगा.
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने 11127 पदों पर असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती निकाली है. इसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो संबंधित ट्रेड में ITI या फिर इंजीनियरिंग डिग्री हासिल कर चुके हों. न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 30 साल वाले आवेदन के लिए योग्य हैं. आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती के आवेदन के लिए लास्ट डेट 14 जून 2026 है.
भारतीय स्टेट बैंक में काम का अनुभव लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है. दरअसल, ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवारों को आवेदन का मौका दिया जा रहा है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में 7150 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है. इसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 15 जून 2026 है.