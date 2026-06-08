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Weekly Employment: इस हफ्ते की 5 बड़ी सरकारी भर्तियां... रविवार से पहले कर लें अप्लाई, जानें वैकेंसी से जुड़ी सभी डिटेल्स

Weekly Employment 8 to 14 June 2026: अगर आप सरकारी नौकरी या करियर के अच्छे अवसर की तलाश में हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है. दरअसल, इस हफ्ते कई बड़ी भर्तियों के लिए चल रही आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि है. आइए इस सप्ताह की 5 प्रमुख भर्तियों के बारे में जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 08, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 12:33 PM IST
Weekly Employment: इस हफ्ते की 5 बड़ी सरकारी भर्तियां... रविवार से पहले कर लें अप्लाई, जानें वैकेंसी से जुड़ी सभी डिटेल्स
Image Credit: Weekly Employment 9 to 15 June 2026

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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