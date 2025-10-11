Weekly Employment: 12 से 18 अक्टूबर तक कहां-कहां निकली सरकारी नौकरी भर्ती? फटाफट देखें पूरी लिस्ट

Weekly Employment from 12 October to 18 October 2025: सरकारी नौकरी... ये सुनते ही कई लोगों आगे बढ़कर आते हैं और आए भी क्यों न प्राइवेट नौकरी की तुलना में भारतीय लोगों के बीच सरकारी नौकरी का विश्वास बना हुआ है. प्राइवेट जॉब कब छोड़नी पड़ जाए या निकाल दिया जाए, इस तरह की सोच के कारण कई लोगों सरकारी नौकरी ही करना चाहते हैं और सुरक्षित नौकरी करना उनकी प्राथमिकता भी होती है. अगर आप भी उनमें से एक हैं और हर सरकारी भर्ती पर बाज जैसी नजर रखते हैं तो फटाफट से वक्त जाया किए बिना 12 से 18 अक्टूबर के बीच सरकारी नौकरी के लिए आवेदन लिस्ट पर नजर डालते हैं. देश भर के किन राज्य और क्षेत्र में सरकारी भर्ती के आवेदन की तारीख 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक रहेगी? आइए जान लेते हैं.

सरकारी बैंक नौकरी भर्ती की आखिरी तारीख

12 अक्टूबर 2025 का दिन आखिरी है जब सरकारी बैंक में निकली भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं. इस तारीख को शाम 5 बजे तक इच्छुक और योग्य उम्मीदवार केनरा बैंक (Canara Bank Recruitment) में निकली भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ये सरकारी बैंक कुल 3500 अप्रेंटिस भर्ती कर रहा है. 12 अक्टूबर से पहले अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं. अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. चयनित उम्मीदवार को बिना किसी परीक्षा के हर महीने के लिए कुल 12 महीने की अवधि के लिए अप्रेंटिसशिप होगी.

भारतीय रेलवे में भर्ती आवेदन

भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB Recruitment)की ओर से निकली 368 वैकेंसी के लिए आवेदन की लास्ट डेट 14 अक्टूबर 2025 है. सेक्शन कंट्रोलर ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक इस तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं. आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट योग्यता की जानकारी मिलने के साथ आवेदन पत्र भी दिख सकते हैं. ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा है.

UPSC अधिकारी भर्ती

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) अधिकारी की नौकरी की चाह रखने वाले उम्मीदवार के लिए एक अच्छा मौका है. यूपीएससी द्वारा इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा (ESE) के तहत कुल 474 पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके लिए आवेदन करने वाले योग्य और इच्छुक उम्मीदवार के पास 16 अक्टूबर 2025 तक का दिन है. आप अधिकारिक वेबसाइट- upsconline.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. ये अवसर इंजीनियरिंग क्षेत्र में जुड़े रहकर यूपीएससी अधिकारी बनने वालों के लिए खास हो सकता है.

खाना बनाने की सरकारी नौकरी

अगर आप खाना बनाना पसंद करते हैं और सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) द्वारा असिस्टेंट शेफ की भर्ती (Assistant Chef Recruitment 2025) की जा रही है. इसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर 2025 है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट- sportsauthorityofindia.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. एसआईए की ओर असिस्टेंट शेफ को 50 हजार रुपये प्रतिमाह का जॉब ऑफर किया जाएगा. आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र 50 वर्ष तक चलेगी.

