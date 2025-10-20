Advertisement
Weekly Employment: 21 से 27 अक्टूबर तक बंपर सरकारी नौकरियां! इस हफ्ते बंद हो रहे 5 बड़ी भर्तियों के फॉर्म

Weekly Employment from 21 to 27 October 2025: ये सप्ताह त्योहार के साथ-साथ बंपर सरकारी नौकरियों वाला भी रहेगा. आइए जानते हैं 21 से 27 अक्टूबर तक किन 5 बड़ी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 20, 2025, 10:50 AM IST
Weekly Employment from 21 to 27 October 2025: दिवाली से लेकर छठ पूजा जैसे महापर्व इस सप्ताह पड़ रहा है. पूरे भारत में धूमधाम के साथ त्योहारों को मनाया जाएगा. इस बीच नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए भी मौका अच्छा है. अलग-अलग क्षेत्र में भर्ती के आवेदन की आखिरी तारीख ये सप्ताह ही है. ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं वो भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. अलग-अलग विभाग में भर्ती निकली हुई है. इस सप्ताह टॉप 5 बड़ी भर्तियों के आवेदन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है, आइए 5 बड़ी भर्तियों की लिस्ट देखते हैं.

1. DU Recruitment 2025

दिल्ली विश्वविद्यालय में भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर है. प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पद भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. डीयू कॉलेज में पढ़ाने के लिए ये एक शानदार अवसर है. शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर सलेक्शन किया जाएगा.

2. EMRS Recruitment 2025

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) में निकली भर्ती के लिए 23 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. 7 हजार से अधिक पदों पर टीचिंग और नॉन टीचिंग भर्ती निकली हुई है. इस पद के लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट और मास्टर की डिग्री वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आवेदक की उम्र 55 साल योग्य है.

3. MPEB Recruitment 2025

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPEB) में निकली 500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 22 अक्टूबर 2025 है. सूबेदार और ASIL पद भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. 12वीं पास उम्मीदवार को आवेदन का मौका दिया जा रहा है. अधिक जानकारी के लिए MPEB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

4. NIA Recruitment 2025

भारतीय राष्ट्रीय जांच एजेंसी में लोअर डिवीजन क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किया जा रहा है. इसके लिए आखिरी तारीख 25 अक्टूबर 2025 है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार गृह मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट- www.mha.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं.

5. BPSSC Recruitment 2025

बिहार पुलिस में 1700 से ज्यादा भर्ती निकली हुई है जिसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 26 अक्टूबर है. ग्रेजुएट उम्मीदवार जिनकी उम्र 20 से 27 वर्ष है वो आवेदन कर सकते हैं. जबकि, महिलाओं के लिए उम्र सीमा 40 तक है. BPSSC आयोग की आधिकारिक वेबसाइट- bpssc.bihar.gov.in पर फॉर्म भर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- NIT Recruitment 2025: आज है आखिरी मौका, एनआईटी में नॉन-टीचिंग भर्ती के लिए फटाफट करें Apply; जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

