Advertisement
trendingNow13071487
Hindi NewsनौकरीWeekly Employment News: 12 से 17 जनवरी तक, कहां-कहां भर्तियों के लिए आवेदन का आखिरी मौका? फटाफट देखें सरकारी नौकरियों की लिस्ट

Weekly Employment News: 12 से 17 जनवरी तक, कहां-कहां भर्तियों के लिए आवेदन का आखिरी मौका? फटाफट देखें सरकारी नौकरियों की लिस्ट

Employment News 12th to 17th January 2026: क्या आप भी सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए अभी भी मौका है. अलग-अलग विभाग और योग्यता वालों के लिए सरकारी नौकरी निकली है. आइए जानते हैं इस सप्ताह कहां-कहां आवेदन का आखिरी मौका है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 12, 2026, 12:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Weekly Employment News: 12 से 17 जनवरी तक, कहां-कहां भर्तियों के लिए आवेदन का आखिरी मौका? फटाफट देखें सरकारी नौकरियों की लिस्ट

Employment News 12th to 17th January 2026: हर किसी का सपना होता है कि पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद उनकी एक अच्छी जगह नौकरी लग जाए या बेहतर करियर बन सके. जबकि, कुछ लोग सरकारी कंपनी में नौकरी की तलाश में रहते हैं. अगर आप भी उनमें से एक हैं और सरकारी कर्मचारी बनना चाहते हैं तो ये सप्ताह आवेदन के लिए आखिरी मौका हो सकता है. 12 जनवरी से 17 जनवरी के बीच कहां-कहां भर्तियों के लिए आवेदन की लास्ट डेट है? आज हम आपको 7 सरकारी नौकरियों की भर्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं, आइए फटाफट से जान लेते हैं.

UIDAI Vacancy 2026

आधार कार्ड बनाने वाली कंपनी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India) यानी UIDAI में भर्तियां निकली है. बेंगलुरु स्थित टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए दो पोस्ट खाली हैं जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. 12 जनवरी 2026 लास्ट डेट है. आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

BTSC Vacancy 2026

बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन (BTSC) की ओर से निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट करीब आ गई है. 12 जनवरी तक जूनियर इंजीनियर पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. 2800 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकली है. इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल जैसे क्षेत्र में रिक्तियां हैं.

HCL Vacancy 2026

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड भर्ती 2026 (HCL) में भर्तियां निकली हैं. सब्जेक्ट एक्सपर्ट और मेडिकल प्रोफेशनल के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चालू है. इसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 13 जनवरी 2026 है. इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं. योग्य उम्मीदवार हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं.

BSF Recruitment 2026

बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) की ओर से जीडी कांस्टेबल की भर्ती की जा रही है. स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत कुल 549 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चालू है. 10वीं पास और खेल से संबंधित उम्मीदवारों के पास आवेदन का मौका है. इसके लिए आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 है.

DSSSB MTS Vacancy 2026

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) पदों पर भर्ती की जा रही है. 700 से ज्यादा पद खाली हैं जिसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 है. किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

NCERT Recruitment 2026

नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) की ओर से अलग-अलग पदों पर भर्ती की जा रही है जो नॉन एकेडमिक पोस्ट से जुड़ी हुई हैं. यहां कुल 173 रिक्तियां हैं जिसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट योग्यता वाले आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 16 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

HP Patwari Recruitment 2026

हिमाचल प्रदेश में पटवारी भर्ती  के लिए आवेदन की लास्ट डेट 16 जनवरी 2026 है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार पटवारी नौकरी के लिए ट्रेनी पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं. 12वीं पास उम्मीदवारों को आवेदन का मौका दिया जा रहा है.

ये भी पढ़ें- DSP vs SP: जिम्मेदारी से भरी वर्दी... डीएसपी और एसपी में क्या है अंतर, जानें किसके पास कितनी पावर?

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Weekly Employment

Trending news

2742 करोड़ का मामला: ED ने SC में बोला- CM ममता-पु‌लिस ने लैपटॉप-फोन जबरन छीन लिए
Money Laundering Search
2742 करोड़ का मामला: ED ने SC में बोला- CM ममता-पु‌लिस ने लैपटॉप-फोन जबरन छीन लिए
बुर्का पहनने वाली को बनाए AIMIM चीफ... ‘हिजाब वाली PM’ बयान पर BJP ने ओवैसी को घेरा
Asaduddin Owaisi
बुर्का पहनने वाली को बनाए AIMIM चीफ... ‘हिजाब वाली PM’ बयान पर BJP ने ओवैसी को घेरा
PSLV-C62 का मिशन फेल! अन्वेषा सैटेलाइट लॉन्च तो हुआ, लेकिन तीसरे स्टेज में दिक्कत...
PSLV C62
PSLV-C62 का मिशन फेल! अन्वेषा सैटेलाइट लॉन्च तो हुआ, लेकिन तीसरे स्टेज में दिक्कत...
पीएम मोदी का नया ऑफिस तैयार, 14 जनवरी से सेवा तीर्थ में शिफ्ट; आधुनिक सुविधाओं से...
PM Modi
पीएम मोदी का नया ऑफिस तैयार, 14 जनवरी से सेवा तीर्थ में शिफ्ट; आधुनिक सुविधाओं से...
भारत में जर्मनी के चांसलर मेर्ज का हुआ आगमन! PM मोदी से मुलाकात, व्यापार और...
German Chancellor
भारत में जर्मनी के चांसलर मेर्ज का हुआ आगमन! PM मोदी से मुलाकात, व्यापार और...
हिंदू धर्म मुसलमानों से प्रेम की गुंजाइश देता है लेकिन... ऐसा क्यों बोलीं TMC सांसद
Love Jihad
हिंदू धर्म मुसलमानों से प्रेम की गुंजाइश देता है लेकिन... ऐसा क्यों बोलीं TMC सांसद
भारत पर चढ़ाई करने वाले... जब लाहौर में विवेकानंद ने की हिंदू - मुसलमानों की बात
Swami Vivekanand Jayanti
भारत पर चढ़ाई करने वाले... जब लाहौर में विवेकानंद ने की हिंदू - मुसलमानों की बात
भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आज समापन, PM मोदी से मिलेंगे 3,000 युवा; शिक्षा और...
PM Modi
भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आज समापन, PM मोदी से मिलेंगे 3,000 युवा; शिक्षा और...
अंतरिक्ष में आज भारत ने लिखा कामयाबी की नई इमारत, लॉन्च हुआ आयुलसैट और अन्वेषा
ISRO
अंतरिक्ष में आज भारत ने लिखा कामयाबी की नई इमारत, लॉन्च हुआ आयुलसैट और अन्वेषा
देश में ठंड का कहर जारी, जानिए उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का हाल
Weather
देश में ठंड का कहर जारी, जानिए उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का हाल