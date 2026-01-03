Weekly Employment: इस हफ्ते सरकारी नौकरी पक्की! 10 जनवरी से पहले आवेदन का मौका, फटाफट जानें वैकेंसी

Advertisement
Weekly Employment News January 2026: सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो इस हफ्ते आवेदन करने का सोच सकते हैं. 10 जनवरी 2026 से पहले कुछ वैकेंसी के लिए अप्लाई की लास्ट डेट है. आइए टॉप 3 सरकारी नौकरी भर्तियों के बारे में जानते हैं.

Jan 03, 2026
Weekly Employment News January 2026: क्या आप इस साल सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है. साल के पहले महीने में ही कई जगहों पर भर्तियां निकली हुई है. इस हफ्ते भी अलग-अलग क्षेत्र में आवेदन का मौका मिल रहा है. जी हां, भारत सरकार की विभिन्न कंपनियों में भर्तियां निकली हुई है. आज हम आपको उनमें से तीन टॉप सरकारी नौकरियों के बारे में बताने जा रहे हैं. ये भर्तियां 10वीं पास से लेकर मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई करने वालों तक के लिए है. 10 जनवरी 2026 से पहले आवेदन का मौका मिल रहा है, आइए 3 सरकारी नौकरियों के बारे में जानते हैं जहां आवेदन की लास्ट डेट 10 जनवरी से पहले की है.

बॉम्बे हाई कोर्ट भर्ती

बॉम्बे हाई कोर्ट भर्ती के तहत अलग-अलग पदों पर वैकेंसी निकाली गई है. यहां कुल 2381 पदों पर भर्तियां निकली है. क्लर्क, चपरासी, स्टेनोग्राफर से लेकर ड्राइवर पदों के लिए भर्तियां निकली है. इसके लिए 10वीं पास योग्यता वाले भी आवेदन कर सकते हैं. जबकि, कुछ पदों की भर्ती के लिए ग्रेजुएशन वाले योग्य रहेंगे. ऑफिशियल वेबसाइट bombayhighcourt.nic.in पर आवेदन पत्र जारी किया गया है. अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 जनवरी 2026 है.

हरियाणा मेडिकल ऑफिसर भर्ती

अगर आप मेडिकल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो एक अच्छा अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं. दरअसल, हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां निकली हैं. कुल 450 पदों पर भर्तियां की जाएगी. यहां मेडिकल ऑफिसर पद के लिए उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. ग्रुप ए मेडिकल की नौकरी के लिए आवेदन की लास्ट डेट 7 जनवरी 2026 है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट haryanahealth.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं.

आंगनबाड़ी भर्ती

आंगनवाड़ी में अलग-अलग पदों पर भर्तियां निकली है. उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में 2400 से ज्यादा पदों पर भर्तियां हो रही है. बाल विकास परियोजना के तहत आंगनवाड़ी में हेल्पर और वर्कर के पद खाली हैं. आवेदन के लिए रायबरेली और बदायूं में 4 जनवरी आखिरी तारीख है. जबकि, गाजीपुर में 8 जनवरी आवेदन की लास्ट डेट है.

जनवरी की टॉप 7 सरकारी नौकरियां... 50000 से ज्यादा भर्तियां, लास्ट डेट से पहले करें अप्लाई

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

Weekly Employment

