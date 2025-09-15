Employment News: सुप्रीम कोर्ट से लेकर LIC और IOCL तक; हजारों पोस्ट पर नौकरी का मौका, लास्ट डेट से पहले कर लें अप्लाई

Weekly Government Jobs Updates: नौकरी की तलाश कर लोगों के लिए काम की खबर. खबर में कई सरकारी नौकरी की जानकारी दी गई है, जिसके लिए इस हफ्ते आवेदन की प्रक्रिया बंद होने जा रही है.
Weekly Government Jobs 2025: अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. आज के इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं इस हफ्ते की देशभर से अलग-अलग विभागों में हजारों भर्तियां की डिटेल. अगर आप भी इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो फटाफट लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर लें.
1. LIC भर्ती 2025
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LIC HFL) ने 192 अप्रेंटिसशिप सीटों के लिए भर्ती निकाली है. सेलेक्ट हुए कैंडिडेट को 12,000 रुपये महीने का स्टाइपेंड भी मिलेगा. इस वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए आपके पास 22 सितंबर तक का ही समय है.
2. सुप्रीम कोर्ट भर्ती 2025
सुप्रीम कोर्ट में भी भर्ती निकली है. यहां कोर्ट मास्टर (शॉर्टहैंड) के 30 पदों पर वैकेंसी निकली है. ऐसे में जो अभ्यर्थी ग्रेजुएट लेवल सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. आप सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट sci.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.
3. IOCL भर्ती
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 523 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है. 18 से 24 साल के युवा इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
4. बैंक ऑफ महाराष्ट्र वैकेंसी
बैंक ऑफ महाराष्ट्र 350 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए आवेदन जारी है. 25 से 50 साल के लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. भर्ती के लिए आपको लिखित परीक्षा देनी होगी.
5. IBPS भर्ती
इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर और क्लर्क के 13,217 पदों पर भर्ती निकाली है. कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की लास्ट डेट 21 सितंबर 2025 है.