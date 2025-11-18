Advertisement
trendingNow13008444
Hindi Newsनौकरी

Weekly Employment: 23 नवंबर तक टॉप 3 बड़ी भर्तियों के लिए आवेदन का मौका, देखें सरकारी नौकरियों की वैकेंसी लिस्ट

Weekly Employment November 2025: क्या आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं? अगर हां, तो आवेदन के लिए आखिरी तारीख 23 नवंबर तक है. आइए जानते हैं आपकी योग्यता के अनुसार निकली भर्ती के लिए आवेदन कहां-कहां कर सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 18, 2025, 11:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Weekly Employment: 23 नवंबर तक टॉप 3 बड़ी भर्तियों के लिए आवेदन का मौका, देखें सरकारी नौकरियों की वैकेंसी लिस्ट

Weekly Employment November 2025: सरकारी नौकरी... जब बात इसे तलाशने की आती है तो शायद ऑप्शन और सुझाव कई मिल जाते होंगे लेकिन असल में योग्यता और इच्छा अनुसार नौकरी का मिलना संभव नहीं हो पाता है. हालांकि, फिर भी कोशिश में कोई कमी न आने दें. समय रहते भर्ती संबंधित फॉर्म जरूर भर लें. हाई कोर्ट, नेवी में भर्ती के लिए आवेदन लिंक एक्टिव है. 23 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं. आज हम आपको 3 बड़ी भर्तियां और उसके लिए आवेदन की लास्ट डेट संबंधित जानकारी देने जा रहे हैं, आइए जानते हैं.

हाई कोर्ट भर्ती 2025

हाई कोर्ट में नौकरी करना चाहते हैं तो एक अच्छा मौका है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 41 पदों पर भर्ती निकली हुई है. डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट पद के लिए 19 नवंबर 2025 आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीएससी आईटी वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ डिग्री हासिल की हो.

Add Zee News as a Preferred Source

पंजाब नेशनल बैंक भर्ती

पंजाब नेशनल बैंक में 750 पदों पर भर्ती निकली हुई है. यहां लोकल बैंक ऑफिसर पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. ऐसे उम्मीदवार जो ग्रेजुएट हैं या पहले भी बैंक में काम कर चुके हैं. इस तरह के अनुभव वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आखिरी तारीख 23 नवंबर 2025 है. लोकल लैंग्वेज टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के बाद चयन किया जाएगा.  

नेवल शिप रिपेयर यार्ड भर्ती

नेवी में नौकरी करने के इच्छुक के लिए शानदार मौका है. 23 नवंबर 2025 तक नेवल शिप रिपेयर यार्ड में भर्ती निकली है. मैकेनिक डीजल, टेक्नोलॉजी, पाइप फिटर, कंप्यूटर ऑपरेटर समेत अन्य पदों पर अप्रेंटिस भर्ती की जा रही है. 8वीं या 10वीं या आईटीआई उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- ISRO Vacancy 2025: नहीं देनी होगी कोई परीक्षा, इसरो में सीधी भर्ती! जानें किन योग्यता की जरूरत और क्या है अप्लाई प्रोसेस?

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Weekly Employment

Trending news

तमिलनाडु में SIR का बहिष्कार, बढ़ते तनाव और वर्कलोड पर कर्मचारियों का फूटा गुस्सा
Tamil Nadu
तमिलनाडु में SIR का बहिष्कार, बढ़ते तनाव और वर्कलोड पर कर्मचारियों का फूटा गुस्सा
कश्मीर में 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' की खुद रही 'कब्र', हार्ट स्पेशलिस्ट के घर रेड
Faridabad White Collar Terrorism
कश्मीर में 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' की खुद रही 'कब्र', हार्ट स्पेशलिस्ट के घर रेड
पहले से लगा है तंबू ! बंगाल में बिहार वाला प्रयोग दोहराएगी BJP पर तरीका अलग होगा
bjp bengal election
पहले से लगा है तंबू ! बंगाल में बिहार वाला प्रयोग दोहराएगी BJP पर तरीका अलग होगा
आतंकी डॉक्टर उमर का नया वीडियो, धमाके से पहले कर रहा था शहादत की बात
Delhi blast
आतंकी डॉक्टर उमर का नया वीडियो, धमाके से पहले कर रहा था शहादत की बात
28 साल से लापता शख्स का हो गया था श्राद्ध, SIR शुरू हुआ तो 'प्रकट' हो गए
Special Intensive Revision
28 साल से लापता शख्स का हो गया था श्राद्ध, SIR शुरू हुआ तो 'प्रकट' हो गए
3 साल से चल रही थी लाल किले पर हमले की तैयारी, भारत में ही पनप रहे थे ये आतंकवादी
delhi red fort attack
3 साल से चल रही थी लाल किले पर हमले की तैयारी, भारत में ही पनप रहे थे ये आतंकवादी
विधानसभा स्पीकर नया साल आप कहां बिताना चाहते हैं? SC ने जेल भेजने की दे दी चेतावनी
Supreme Court News
विधानसभा स्पीकर नया साल आप कहां बिताना चाहते हैं? SC ने जेल भेजने की दे दी चेतावनी
नींद नहीं आई तो जिंदा बच गए अब्दुल शोएब, 45 लोग पलभर में हो गए राख, चमत्कार कैसे?
Saudi Arabia Bus Accident
नींद नहीं आई तो जिंदा बच गए अब्दुल शोएब, 45 लोग पलभर में हो गए राख, चमत्कार कैसे?
सर्दी का होने वाला है ताबड़तोड़ अटैक, भीषण ठंड बढ़ाएगी मुसीबत; यहां गरजेंगे बादल
Weather
सर्दी का होने वाला है ताबड़तोड़ अटैक, भीषण ठंड बढ़ाएगी मुसीबत; यहां गरजेंगे बादल
निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे को लेकर कांग्रेस ने कही अहम बात, साथ आएंगे या नहीं?
Raj Thackeray
निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे को लेकर कांग्रेस ने कही अहम बात, साथ आएंगे या नहीं?