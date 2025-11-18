Weekly Employment: 23 नवंबर तक टॉप 3 बड़ी भर्तियों के लिए आवेदन का मौका, देखें सरकारी नौकरियों की वैकेंसी लिस्ट

Weekly Employment November 2025: सरकारी नौकरी... जब बात इसे तलाशने की आती है तो शायद ऑप्शन और सुझाव कई मिल जाते होंगे लेकिन असल में योग्यता और इच्छा अनुसार नौकरी का मिलना संभव नहीं हो पाता है. हालांकि, फिर भी कोशिश में कोई कमी न आने दें. समय रहते भर्ती संबंधित फॉर्म जरूर भर लें. हाई कोर्ट, नेवी में भर्ती के लिए आवेदन लिंक एक्टिव है. 23 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं. आज हम आपको 3 बड़ी भर्तियां और उसके लिए आवेदन की लास्ट डेट संबंधित जानकारी देने जा रहे हैं, आइए जानते हैं.

हाई कोर्ट भर्ती 2025

हाई कोर्ट में नौकरी करना चाहते हैं तो एक अच्छा मौका है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 41 पदों पर भर्ती निकली हुई है. डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट पद के लिए 19 नवंबर 2025 आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीएससी आईटी वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ डिग्री हासिल की हो.

पंजाब नेशनल बैंक भर्ती

पंजाब नेशनल बैंक में 750 पदों पर भर्ती निकली हुई है. यहां लोकल बैंक ऑफिसर पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. ऐसे उम्मीदवार जो ग्रेजुएट हैं या पहले भी बैंक में काम कर चुके हैं. इस तरह के अनुभव वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आखिरी तारीख 23 नवंबर 2025 है. लोकल लैंग्वेज टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के बाद चयन किया जाएगा.

नेवल शिप रिपेयर यार्ड भर्ती

नेवी में नौकरी करने के इच्छुक के लिए शानदार मौका है. 23 नवंबर 2025 तक नेवल शिप रिपेयर यार्ड में भर्ती निकली है. मैकेनिक डीजल, टेक्नोलॉजी, पाइप फिटर, कंप्यूटर ऑपरेटर समेत अन्य पदों पर अप्रेंटिस भर्ती की जा रही है. 8वीं या 10वीं या आईटीआई उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

