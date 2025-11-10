WBP SI Admit Card 2025 Released: पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती का PET-PMT एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

WBP SI Admit Card 2025 Released: पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड (WBPRB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 10 नवंबर को PET-PMT का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इसको डाउनलोड के लिए आप आवेदन क्रमांक संख्या, जन्म तिथि, का उपयोग करके वेबसाइट पर दिए गए लिंक https://wbprb.applythrunet.co.in/ पर जाकर समय से डाउनलोड कर सकते हैं.



डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक

सभी उम्मीदवारों के लिए 17 नवंबर, 2025 से आयोजित होने वाली है परीक्षा के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर 10 नवंबर को PET-PMT का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. https://wbprbsi.applythrunet.co.in/GetAdmitPMTPET_KPSILSISER23.aspx इन लिंक पर सीधा जाकर आप आवेदन संख्या और जन्म तिथि के साथ में अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के बाद अपना एडमिट कार्ड वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं.



सभी निर्देशों का पालन करें

उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद दिए गए निर्देशों को पढ़कर अपने सभी आवश्यक दस्तावेज को ले जाना नहीं भूलना है और सभी दिए गए निर्देशों का पालन सही तरीके से करना है.



डाउनलोड करने का आसान तरीका

आपको सबसे पहले WBPRB की आधिकारिक वेबसाइट wbpolice.gov.in पर जाना है फिर उसके बाद होम पेज पर 'ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और फिर अधिसूचना लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद आप पेज खुल जाएगा, दिए गई सभी चीजें आपको भरकर डाउनलोड लिंक पर क्लिक करना है.



आवश्यक दस्तावेज

पीएमटी और पीईटी शामिल होने के लिए आपको आवश्यक दस्तावेज भी ले जानें होंगे वरना परीक्षा में जाने नहीं दिया जा सकता है. सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र और अन्य प्रमाण-पत्र लेकर जा सकते हैं.



एडमिट कार्ड पर चेक करें

आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें कुछ जरूरी चीजों को ध्यान से जरूर पढ़ लेना है. आइए आपको बताते हैं क्या-क्या चेक करना चाहिए.

उम्मीदवार का नाम और फोटो, उम्मीदवार की तस्वीर, जन्म तिथि, परीक्षा केंद्र, परीक्षा की तिथि और समय,रोल नंबर,जन्म तिथि ये सभी चीजें आपको सही तरीके से देख लेनी है.



