Advertisement
trendingNow12995935
Hindi Newsनौकरी

WBP SI Admit Card 2025 Released: पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती का PET-PMT एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

WBP SI Admit Card 2025 Released: पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड का पीईटी और पीएमटी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. आपको बताते हैं कैसे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं?

Written By  Ritika|Last Updated: Nov 10, 2025, 12:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WBP SI Admit Card 2025 Released: पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती का PET-PMT एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

WBP SI Admit Card 2025 Released: पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड (WBPRB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 10 नवंबर को  PET-PMT का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इसको डाउनलोड के लिए आप आवेदन क्रमांक संख्या, जन्म तिथि, का उपयोग करके वेबसाइट पर दिए गए लिंक https://wbprb.applythrunet.co.in/ पर जाकर समय से डाउनलोड कर सकते हैं. 
 

डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक

सभी उम्मीदवारों के लिए 17 नवंबर, 2025 से आयोजित होने वाली है परीक्षा के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर 10 नवंबर को  PET-PMT का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. https://wbprbsi.applythrunet.co.in/GetAdmitPMTPET_KPSILSISER23.aspx इन लिंक पर सीधा जाकर आप आवेदन संख्या और जन्म तिथि के साथ में अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के बाद अपना एडमिट कार्ड वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. 
 

Add Zee News as a Preferred Source

सभी निर्देशों का पालन करें

उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद दिए गए निर्देशों को पढ़कर अपने सभी आवश्यक दस्तावेज को ले जाना नहीं भूलना है और सभी दिए गए निर्देशों का पालन सही तरीके से करना है. 
 

डाउनलोड करने का आसान तरीका

आपको सबसे पहले WBPRB की आधिकारिक वेबसाइट wbpolice.gov.in पर जाना है फिर उसके बाद होम पेज पर 'ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और फिर अधिसूचना लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद आप पेज खुल जाएगा, दिए गई सभी चीजें आपको भरकर डाउनलोड लिंक पर क्लिक करना है. 
 

आवश्यक दस्तावेज

पीएमटी और पीईटी शामिल होने के लिए आपको आवश्यक दस्तावेज भी ले जानें होंगे वरना परीक्षा में जाने नहीं दिया जा सकता है. सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र और अन्य प्रमाण-पत्र लेकर जा सकते हैं. 
 

एडमिट कार्ड पर चेक करें

आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें कुछ जरूरी चीजों को ध्यान से जरूर पढ़ लेना है. आइए आपको बताते हैं क्या-क्या चेक करना चाहिए. 

उम्मीदवार का नाम और फोटो, उम्मीदवार की तस्वीर, जन्म तिथि, परीक्षा केंद्र, परीक्षा की तिथि और समय,रोल नंबर,जन्म तिथि ये सभी चीजें आपको सही तरीके से देख लेनी है. 
 

इसे भी पढ़ें:  BEML Recruitment 2025: भारत सरकार की इस कंपनी में निकली 100 भर्तियां, जानिए

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

PET PMT Admit Card releasedPET PMT Admit Card released download link

Trending news

J&K: 11 जिले, 59 सर्च ऑपरेशन और 10 गिरफ्तारियां, 48 घंटे तक चली रेड की इनसाइड स्टोरी
Terrorist
J&K: 11 जिले, 59 सर्च ऑपरेशन और 10 गिरफ्तारियां, 48 घंटे तक चली रेड की इनसाइड स्टोरी
वीकेंड मनाने पहुंचे थे वॉटरफॉल, झरने में फिसला पैर, 3 दिन बाद मिला छात्रों का शव
NIT Slichar
वीकेंड मनाने पहुंचे थे वॉटरफॉल, झरने में फिसला पैर, 3 दिन बाद मिला छात्रों का शव
कश्मीर, सहारनपुर... दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बीच हाफिज सईद पर आया खुफिया इनपुट
india pakistan news
कश्मीर, सहारनपुर... दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बीच हाफिज सईद पर आया खुफिया इनपुट
70 साल से बड़े बुजुर्गों के लिए बल्‍ले-बल्ले, इन राज्यों में जिंदगी होगी 'जन्नत'
Tamil Nadu
70 साल से बड़े बुजुर्गों के लिए बल्‍ले-बल्ले, इन राज्यों में जिंदगी होगी 'जन्नत'
बेंगलुरु एयरपोर्ट में नमाज पढ़ने से भड़की भाजपा, लगाया डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप
Karnataka politics
बेंगलुरु एयरपोर्ट में नमाज पढ़ने से भड़की भाजपा, लगाया डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप
'ये तो कमाल है...,' इंडियन ट्रेन में फूड डिलीवरी सर्विस से चौंकी ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट
Indian railways
'ये तो कमाल है...,' इंडियन ट्रेन में फूड डिलीवरी सर्विस से चौंकी ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट
भारत में जमीन के उस टुकड़े की कहानी, जिस पर भूटान की सेना ने कर लिया था कब्जा
India Bhutan News
भारत में जमीन के उस टुकड़े की कहानी, जिस पर भूटान की सेना ने कर लिया था कब्जा
पाकिस्तान से हथियार, भारत में बनाया जहर... आतंकी डॉक्टर को पुलिस ने दबोचा
Terror attack
पाकिस्तान से हथियार, भारत में बनाया जहर... आतंकी डॉक्टर को पुलिस ने दबोचा
'अगर आपको जरूरत नहीं तो...' थरूर की यही डिप्लोमेसी तो कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाती है
shashi tharoor news
'अगर आपको जरूरत नहीं तो...' थरूर की यही डिप्लोमेसी तो कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाती है
कुल 6 लाख... 100 घंटे तक धधकती रही आग और भारत के बच्चों का 'खजाना' खाक हो गया
amar chitra katha
कुल 6 लाख... 100 घंटे तक धधकती रही आग और भारत के बच्चों का 'खजाना' खाक हो गया